Alors que les choses sont relativement calmes cette semaine du côté de Netflix ou Disney+, Max réserve, comme Prime Video, un programme nettement plus velu du 14 au 20 octobre. C'est surtout du côté des films que la plateforme SVOD régale, avec cependant également une sympathique série jeunesse et des événements qui plairont aux amateurs de sport.

Tous les films Max de la semaine du 14 au 20 octobre 2024

Commençons d'abord par la pièce de résistance du programme de la semaine sur Max : les films. C'est en effet dans cette catégorie un festival de films archi cultes qui attend les abonnés. Cela commence dès demain, le 15 octobre, avec le légendaire Chicken Run, l'iconique comédie d'animation en pâte à modeler sortie en 2000. Le lendemain, on enchaîne avec deux autres classiques : Gremlins 1 et 2, sortis respectivement en 1984 et 1990, avec ce très cher et adorable Gizmo. Le 18 octobre, c'est encore une autre licence emblématique du cinéma qui rejoint Max : Ghostbusters 1 et 2, sorties respectivement en 1984 et 1989, ainsi que le film « reboot » sorti en 2016.

Les autres films à venir sur Max cette semaine incluent le documentaire I Am Not a Monster, La Reine Margot et le Trésor du Petit Nicolas. Voici dans le détail la liste des films à venir cette semaine :

15/10 Chicken Run

16/10 I Am Not A Monster : The Lois Riess Murders - documentaire Gremlins 1 & 2

17/10 La Reine Margot

18/10 Ghosbusters (SOS Fantômes) 1 & 2 et le film de 2016

20/10 Le Trésor du Petit Nicolas



Les séries et événements de la semaine du 14 au 20 octobre 2024

Le programme des séries et autres événements est en revanche plus léger cette semaine sur Max, sauf pour les amateurs de sport. En exclusivité sur Eurosport, les abonnés de la plateforme pourront en effet regarder un match de la ligue des champions Handball (hommes) le 16 octobre, ainsi que les championnats du onde 2024 de cyclisme le lendemain. Au niveau des séries, on peut toutefois signaler la série jeunesse Le Monde de Barney, centrée sur le célèbre dinosaure violet, disponible dès aujourd'hui sur Max :