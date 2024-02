Parfois, les projets les plus exposés ne sont pas les meilleurs et on en aura peut-être la preuve avec Stopmotion. Une oeuvre qui donne déjà le tournis avec ses premiers extraits.

À la rédac, on est plusieurs à aimer avoir le cœur qui bat très fort devant des choses peu rassurantes. Mais certains sont plus solides que d'autres. Toujours est-il que lorsque ça parle horreur, il y a du monde, que ce soit à travers le jeu vidéo et le cinéma. Alors que votre serviteur se remet très difficilement de L'Exorciste Dévotion - il y aura peut-être un exorcisme sous forme d'article un de ces quatre -, on a voulu présenter un projet qui nous a littérallement tapé dans l'oeil ces derniers jours. Il s'agit de Stopmotion.

Une bande annonce terrifiante pour le film d'horreur Stopmotion

Stopmotion, c'est quoi ? Un film d'horreur qui sortira le 23 février 2024 aux États-Unis, et on croise les doigts, cette année en France. Le titre de ce long-métrage de Robert Morgan, qui a réalisé le segment « Deloused » dans ABCs of Death 2, résume à la fois son histoire et le procédé utilisé pour certaines scènes. En effet, hormis les prises de vues classiques, il y aura de multiples séquences en stop motion. Un format d'animation où l'on mitraille un objet pour ensuite assembler les photos et créer un mouvement. C'est ce qui a été fait pour L'Étrange Noël de Monsieur Jack, Coraline ou encore la licence culte Wallace & Gromit.

Robert Morgan est très à l'aise dans le domaine puisqu'il a déjà mis en boîte différents courts-métrages de cette manière. Stopmotion raconte l'histoire d'une animatrice, Ella, qui va donner vie à un projet glauque, mais sans savoir qu'elle n'est pas au bout de ses surprises. Cette création va prendre vie et dépasser le cadre de la fiction. « Ella travaille dans le domaine exigeant de l'animation image par image. Elle officie dans l'ombre envahissante de sa mère, star de la discipline désormais incapable de mener un projet à son terme. Un événement funeste va pousser Ella vers une autre forme de création » synopsis officiel du film.

On ne révèlera pas un passage très particulier du trailer de Stopmotion, mais après visionnage, la hype est là pour nous. C'est sombre, glauque, assez crado, bref tout ce que l'on peut demander à un film d'horreur. Et d'après les premiers retours des personnes qui l'ont vu lors du festival PIFF 2023, ça tient ses promesses. Une pépite bluffante et terrifiante qui devrait glacer le sang, et on espère ne pas être déçu lors de la sortie officielle.