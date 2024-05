Terminator will be back, mais sans Arnold Schwarzenegger. Le nouveau projet de Netflix s'éloigne en effet des films live-action de James Cameron et des autres réalisateurs étant donné que ce sera une série d'animation. Un pari osé mais qui, dans le fond, ne pourra peut-être pas faire pire que les derniers longs-métrages. Les premières images et informations du showrunneur Mattson Tomlin sont d'ailleurs rassurantes. L'homme s'inspire des meilleurs épisodes de la franchise cinématographique.

Des images et des infos pour la série animée Terminator Zero

La série Terminator Zero a été annoncée à la surprise générale au cours de la Geeked Week 2023 avec un premier teaser. Le synopsis avait été révélé et il est toujours d'actualité. Ce projet d'animation se déroulera principalement en 1997, au moment de l'activation de Skynet qui marque le début de la guerre entre les humains et les machines, au Japon. Comme pour les films, un soldat est envoyé à cette époque afin de protéger le scientifique Malcom Lee, qui travaille sur un système d'IA capable de rivaliser avec Skynet, d'une attaque imminente d'un robot déguisé en humain.

« Je savais que je voulais raconter une histoire de voyage dans le temps et une saga multigénérationnelle presque semblable à celle du Parrain, qui suivrait cette famille et ces enfants » a déclaré Mattson Tomlin à Entertainment Weekly. Pour façonner son projet, le showrunner s'est inspiré des meilleurs films. À savoir Terminator et Terminator 2 : Le Jugement Dernier de James Cameron. Notamment pour l'ambivalence des personnages, comme celui de Kyle Reese dans le premier long-métrage, ou au niveau du ton plus sombre voire « horrifique ». « Il y a une version tout à fait valable de la franchise dans laquelle Terminator s'apparente à Jason Voorhees et Freddy Krueger. Où il est un tueur en série implacable. Il y a un peu de Vendredi 13 là-dedans, de Michael Myers [ndlr : d'Halloween) » ajoute t-il.







Via Entertainment Weekly.

Malgré ses références, Tomlin ne va pas faire comme si les autres films n'avaient jamais existé. Ils sont donc tous canons à ses yeux et cela devrait être pris en compte, mais s'il va y avoir un changement majeur. Terminator Zero n'aura que des personnages originaux. Par conséquent, ne vous attendez pas à voir Sarah ou John Connor dans une version animée. Ca n'arrivera pas. « Je pense qu'il était temps d'aborder de nouveaux personnages et de ne pas m'encombrer avec une saga John / Sarah Connor. Il y a déjà eu plusieurs tentatives en ce sens. Mais il y a beaucoup de rappels de films. Lorsque les fans qui connaissent vraiment les films vont voir la série, ils vont faire le mème de Leonardo DiCaprio d'Once Upon a Time in Hollywood ». Terminator Zero sera disponible sur Netflix le 29 août 2024 partout dans le monde.