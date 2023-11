En ce moment, les adaptations d'oeuvre cultes en série sont à la mode. Et dans ce contexte, Terminator n'y échappe pas. Avec une grande nouvelle pour tous les fans.

Netflix va donc accueillir une nouvelle série animée dans l'univers de Terminator, comme annoncé pendant leur cycle promotionnel Geeked Week. Sous le titre provisoire Terminator: The Anime Series, cette série est produite par le studio d'animation japonais Production IG, connu pour Ghost in the Shell.

Hasta la vista, baby

La série suivra de nouveaux personnages. Voici le synopsis officiel : En 2022, une guerre future fait rage depuis des décennies entre les quelques survivants humains et une armée infinie de machines. En 1997, l'IA connue sous le nom de Skynet prend conscience d'elle-même et déclare la guerre à l'humanité. Entre ces deux époques, une soldate est envoyée dans le passé pour changer le destin de l'humanité. Elle arrive en 1997 pour protéger un scientifique nommé Malcolm Lee. Qui travaille sur un nouveau système d'IA destiné à rivaliser avec l'attaque imminente de Skynet sur l'humanité. Alors que Malcolm fait face aux complexités morales de sa création, il est traqué par un assassin impitoyable venu du futur. Ce qui change à jamais le destin de ses trois enfants.

Un scénario somme toute assez classique pour Terminator. Reste à voir maintenant si le personnage d'Arnold Schwarzenegger sera représenté ou non dans le film.

Du lourd pour Terminator

Matt Tomlin est le showrunner, producteur exécutif et scénariste de la série. Masashi Kudo en est le réalisateur. La franchise Terminator comprend six films, une série télévisée, des romans, des bandes dessinées et des jeux vidéo, mais c'est la première fois qu'un projet d'animation est développé.

Tomlin a exprimé son enthousiasme :

"Ceux qui connaissent mon écriture savent que j'aime prendre des risques et viser le cœur. Je suis honoré que Netflix et Skydance m'aient donné l'opportunité d'aborder Terminator d'une manière qui brise les conventions, subvertit les attentes et a de vraies tripes."

Bien que les deux premiers films de la franchise soient considérés comme des pierres angulaires du genre science-fiction, les films suivants ont reçu un accueil mitigé. Le plus récent, Terminator: Dark Fate de 2019, a été plutôt bien accueilli. Notamment grâce au retour de Linda Hamilton dans un rôle principal, mais il a été un échec au box-office. Dommage.

Maintenant, il reste une grosse question en suspens : à quoi va bien pouvoir ressembler l'animation ? Pour l'anime Ghost in The Shell, celle-ci était de très bonne facture. Sera-t-elle différente ? Et surtout, sera-t-elle adaptée à l'univers très spécifique de Terminator ?

Que pensez-vous de ce tout nouveau projet ?