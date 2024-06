La première série Terminator Zero sera disponible le 29 août 2024 sur Netflix à 9h00 tapantes. Découvrez de nouvelles images et les acteurs qui joueront dedans.

Netflix va lancer la série Terminator Zero cet été, et ça semble plus prometteur, du moins d'un point de vue strictement visuel. Le showrunner Mattson Tomlin, qui co-écrit The Batman 2 avec Matt Reeves, veut redorer le blason de la licence de James Cameron en piochant justement dans les deux films du réalisateur. Mais contrairement aux deux longs-métrages cultes, ce ne sera pas du live-action. Une direction qui pourrait d'ailleurs être la force de ce nouveau projet à la vue des clichés inédits partagés sur la Toile.

De nouveaux visuels pour la série Terminator Zero de Netflix

Terminator Zero sera la toute première série d'animation à sortir en exclusivité sur Netflix. Le scénario n'occultera pas le voyage dans le temps, ni Skynet, mais ne va pas faire revenir d'anciens personnages. Mattson Tomlin, qui dirige ce projet, a estimé que les principaux protagonistes avaient déjà été largement exploités. « Je pense qu'il était temps d'aborder de nouveaux personnages et de ne pas m'encombrer avec une saga John / Sarah Connor. Il y a déjà eu plusieurs tentatives en ce sens. Mais il y a beaucoup de rappels de films » a t-il indiqué. En revanche, l'histoire de Terminator Zero sera très similaire à T2, mais sans T-1000.

2022 : Une guerre future fait rage depuis des décennies entre les quelques humains survivants et une armée infinie de machines. 1997 : L'IA connue sous le nom de Skynet prend conscience d'elle-même et s'attaque à l'humanité. Coincée entre le futur et ce passé, une soldate remonte le temps pour changer le destin de l'humanité, précisément jusqu'en 1997 pour protéger un chercheur nommé Malcolm Lee qui travaille au lancement d'un nouveau système d'intelligence artificielle destiné à parer l'attaque imminente de Skynet contre l'humanité. En proie aux complexités morales de sa création, Malcolm est traqué par un implacable assassin venu du futur, altérant à jamais le destin de ses trois enfants. Synopsis officiel de Terminator Zero via Netflix.

Avant sa sortie, le 29 août 2024 sur Netflix, Terminator Zero se dévoile par l'intermédiaire d'Entertainment Weekly, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a l'air d'envoyer visuellement.

Kokoro

Eiko

The Titular

Malcom Lee

The Prophet Crédits : Entertainment Weekly.

Un peu de Star Wars et de House of the Dragon dans le casting

Il faut se contenter de ces nouvelles images très alléchantes pour Terminator Zero, mais EW a divulgué d'autres informations primordiales. Les acteurs qui incarneront les personnages des clichés ci-dessus ont été révélés, et la production n'a fait les choses à moitié en débauchant une tête d'House of the Dragon.

Kokoro sera incarné par Rosario Dawnson (Star Wars Ahsoka, Boulevard de la mort). C'est une IA qui est la réponse japonaise à Skynet. EW précise qu'elle devra décider elle-même si l'humanité mérite d'être sauvée

sera incarné par (Star Wars Ahsoka, Boulevard de la mort). C'est une IA qui est la réponse japonaise à Skynet. EW précise qu'elle devra décider elle-même si l'humanité mérite d'être sauvée Malcom Lee sera joué par André Holland (Moonlight, The Big Cigar). Il s'agit du créateur de l'IA Kokoro pour contrer un avenir apocalyptique

sera joué par (Moonlight, The Big Cigar). Il s'agit du créateur de l'IA Kokoro pour contrer un avenir apocalyptique Eiko sera doublée par Sonoya Mizuno (House of the Dragon, Civil War). C'est une résistante envoyée dans le passé afin que Malcom ne lance pas Kokoro

sera doublée par (House of the Dragon, Civil War). C'est une résistante envoyée dans le passé afin que Malcom ne lance pas Kokoro L'actrice Ann Dowd (Garden State, The Handmaid's Tale) se cachera derrière le personnage appelé Le Prophète . Une guide philosophique de la résistance humaine et des survivants dans le futur (ndlr : en 2022)

(Garden State, The Handmaid's Tale) se cachera derrière le personnage appelé . Une guide philosophique de la résistance humaine et des survivants dans le futur (ndlr : en 2022) Le Titulaire, qui sera le méchant Terminator, a été confié à Timothy Olyphant (Justified, Scream 2). Il sera catapulté en 1997 pour traquer Malcom

Rendez-vous cet été pour découvrir Terminator Zero.