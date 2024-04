Une légende absolue arrive sur Netflix dès ce jeudi 25 avril 2024 : Nicky Larson. Un nouveau film live-action, conçu cette fois au Japon avec un casting entièrement japonais, arrive. Des millions de personnes sont déjà curieuses de voir le résultat et ce sera donc à découvrir dans quelques heures. Mais la firme au N rouge investit également beaucoup d'argent pour se payer des longs-métrages et séries d'animation qui sont très prisés par les abonnés de la plateforme.

Une série Netflix qui tabasse en mai 2024

Alors que certains se remettent difficilement de l'expérience Rebel Moon Partie 2, Netflix continue de dévoiler toujours plus son agenda des nouveautés de mai 2024. Un mois particulier puisqu'un poids lourd de l'animation sera disponible dès le 1er mai prochain : Jujutsu Kaisen. L'un des phénomènes de ces dernières années débarquera enfin avec la saison 1 de la série animée. Mais aussi avec le film Jujutsu Kaisen 0 qui se déroule avant les événements du show. Si vous avez déjà tout vu, que vous êtes en quête d'une oeuvre fraiche ou que vous voulez simplement avoir le choix, Netflix a ce qu'il faut en stock. Le service SVOD a annoncé la sortie de Garôden : La voie du loup solitaire pour le 23 mai 2024.

C'est quoi ? Une série d'animation japonaise qui fera la part belle à la baston puisqu'elle est centrée sur les arts martiaux clandestins. L'histoire présente le personnage de Juzo qui, pour fuir son passé, va se retrouver à participer à un tournoi de combat illicite à haut risque. Même si ça s'annonce bien compliqué pour lui, il peut compter sur sa maitrise de l'art martial pour triompher de ses adversaires.

Juzo Fujimaki, rival de Bunshichi Tanba, héros des romans originaux, est au cœur de l'action. Il fuit son passé trouble et se voit forcé de participer à un tournoi de combat clandestin mortel. Maîtrisant l'art martial respecté de l'école Takemiya, Juzo doit se frayer un chemin face à des adversaires redoutables tout en luttant contre ses propres démons. Le tout, avec une prime de trois millions de yens sur sa tête et un inspecteur à ses trousses. synopsis officiel de Garoden via Netflix.

Garôden : La voie du loup solitaire promet des affrontements bien énervés et sanglants. Pour vendre sa série d'animation, qui est inspirée de l'oeuvre de Baku Yumemakura, Netflix met en avant le réalisme des affrontements. Afin de rendre les coups plus impactant, les gestes de virtuoses de différentes disciplines (karaté, boxe...) ont été capturés.

Les autres nouveautés du mois

Garoden La Voie du loup solitaire et Jujutsu Kaisen ne sont pas les seules nouveautés Netflix de mai 2024. Dernièrement, la plateforme a confirmé l'ajout de La Chronique des Bridgerton saison 3 pour le 16 mai 2024. Mais attention, à cette date, ce sera uniquement la première partie. La seconde sera diffusée quelques semaines plus tard. L'intrigue développera encore les relations amoureuses de Penelope Featherington, qui tirera un trait sur son coup de cœur Colin Bridgerton. Finira t-elle par trouver l'heureux élu ? À quelques heures d'intervalle, Netflix aura également un film d'animation à vous proposer : Thelma la licorne. Un long-métrage qui se démarque déjà par ses visuels et son humour pour un cocktail explosif sur le papier. Ce sera à découvrir le 17 mai.