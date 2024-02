Netflix partage toujours plus d'informations sur son line-up films et séries de 2024. Le Flic de Beverly Hills 4 a par exemple dévoilé sa date de sortie récemment. Et surprise, cette année, la firme au N rouge prévoit également de mettre en ligne La Plateforme 2. Une annonce surprise pour un long-métrage qui a marqué le service, en bien et en mal. Plein d'autres choses sont bien sûr attendues comme le retour d'une franchise ultra populaire et appréciée. Un indice : c'est un manga qui a eu son adaptation diffusée dans le Club Dorothée.

Netflix fait revenir un personnage un peu chaud

On vous rassure tout de suite, Netflix ne va pas massacrer à nouveau Dragon Ball ou Les Chevaliers du Zodiaque. Les sagas ont déjà suffisamment souffert comme cela, surtout que Saint Seiya a récemment pris cher avec l'abominable Knights of the Zodiac. Toutefois, la plateforme convoite une autre licence iconique, qui s'est fait connaître chez nous via le Club Dorothée : Nicky Larson. Alors que le nouveau long-métrage City Hunter: Angel Dust est actuellement en salles, le service va retenter l'aventure du live-action.

Ainsi, après la comédie Nicky Larson et le Parfum de Cupidon de Philippe Lacheau avec La Bande à Fifi, c'est au tour de Netflix de donner sa vision du personnage. Et elle sera diamétralement opposée à celle de la production française avec un réalisateur et un casting japonais. « Nicky Larson est une adaptation cinématographique en prise de vues réelles du manga légendaire sorti en feuilleton dans Weekly Shônen Jump de 1985 à 1991 et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires » a précisé Netflix. Ça arrive plus vite qu'on ne le croit étant donné que la date de sortie a été arrêté au 25 avril 2024.

Ryô Saeba dans les rues qui se promène à Shinjuku.

Un film Nicky Larson 100% japonais. City Hunter is back !

Ce nouveau film Nicky Larson s'inscrit dans la volonté qu'a Netflix de pousser des contenus japonais pour les habitants de ce territoire, mais pas que. C'est un nom qui parle à tout le monde à travers le monde. Dans ce long-métrage, le rôle du détective a été confié à Ryohei Suzuki, et celui de Laura Marconi (Kaori Makimura) à Misato Morita. Il est réalisé par Yuichi Sato (Strawberry Nights, The End of the Tiny World). Le créateur original du manga, Tsukasa Hojo, s'était exprimé sur le film Netflix et il était visiblement content de la direction.

Environ 10 ans après le début du projet, on commence enfin à tourner ! J'ai toujours espéré que le rôle principal reviendrait à quelqu'un qui aime vraiment City Hunter. Et grâce à la passion de Ryohei, le moment est enfin venu. J'ai été invité sur le magnifique plateau où tout le monde avait l'air de s'amuser, et une attention toute particulière était apportée aux détails. J'ai hâte que l'oeuvre soit adaptée avec une perspective fraîche et réaliste qui ne s'en tient pas strictement au manga. Via communiqué Netflix.

Une fidélité mais avec des libertés ? Ca en a tout l'air. Verdict le 25 avril 2024 exclusivement sur Netflix.