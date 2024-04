Depuis quelques heures, les abonnés Prime Video ne décolère pas vis-à-vis d'un changement qui a lieu le 9 avril 2024. Désormais, Amazon affiche un pop-up pour annoncer à ses utilisateurs que le visionnage de films ou séries comportent des publicités. Mais si vous n'en voulez pas, il est tout à fait possible de s'en débarrasser en payant 1,99€ par mois en plus de votre abonnement. Une hausse déguisée du prix qui arrive au pire moment qui soit - ou au meilleur selon le point de vue - puisque cela intervient la semaine d'une énorme sortie exclusive à la plateforme.

LA série Prime Video d'avril 2024 est là, un champignon atomique

Les nouveautés Prime Video d'avril 2024 permettent au service de streaming vidéo de réaliser, encore une fois, l'un de ses meilleurs mois. La mise en ligne des films, séries, docs et émissions est toujours hasardeuse, avec la majorité des longs-métrages qui ont été balancés d'un bloc dès le premier jour, mais au moins, il y a de la qualité. Mais les abonnés n'ont pas encore tout vu ! La très (très) attendue série Fallout est disponible sur la plateforme d'Amazon. Pour les plus impatients, qui détestent attendre une semaine entre chaque épisode, vous pouvez souffler. L'intégralité des huit épisodes, qui représentent plus de 8 heures de visionnage, sont accessibles sur Prime Video.

C'est quoi au juste la série Fallout ? Une adaptation de la licence complètement iconique de Bethesda qui s'appuie sur le lore de la saga, tout en racontant sa propre histoire. Un récit original approuvé par le producteur de la franchise, Todd Howard, qui prend place après Fallout 3, Fallout 4 et Fallout New Vegas. « 200 ans après l'apocalypse, une paisible habitante d'un abri antiatomique est forcée d'aller s'aventurer à la surface… mais elle n'est pas prête pour ce que les Terres désolées lui réservent » (via Prime Video).

La série Fallout Prime Video tient-elle ses promesses ? Nous vous invitons à découvrir à lire en détail notre avis, mais pour la faire courte, c'est un (très) grand oui. Avec son influence à la Westworld, son gros travail visuel et sonore ou encore son casting, cette adaptation dépasse les attentes et devrait plus que satisfaire les fans de la franchise et de post-apo. D'ailleurs, la presse qui a pu voir l'intégralité des épisodes est plutôt unanime. Le show a déjà atteint le score assez fou de 93% sur Rotten Tomatoes.

Mais n'oubliez pas cette autre sortie du jour

La série du jour est incontestablement la sortie du jour Prime Video, et même LA nouveautés du mois d'avril 2024, toutes plateformes confondues. Mais là où le service de SVOD fait fort, c'est qu'il vient aussi de déployer les 10 saisons de Stargate SG-1. L'incontournable série des années 90 qui vous envoient dans les étoiles. « Le colonel Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) et son équipe SG-1, Daniel Jackson (Michael Shanks), Teal'c (Christopher Judge) et le capitaine Samantha Carter (Amanda Tapping) explorent les mystères de la porte des étoiles et des mondes au-delà ». Ca va vous demander plus d'investissement que la série Fallout, mais n'hésitez pas à découvrir ce programme culte pour beaucoup de monde.