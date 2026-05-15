Les sérievores ont un nouveau programme à se mettre sous la dent. Netflix accueille une série sud-coréenne qui pourrait bien être votre révélation de ce mois de mai 2026.

Chaque jour, il y a du nouveau sur les plateformes de SVOD. Mais là, Netflix tient peut-être LA curiosité qui va la distinguer de Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max ce mois-ci. Une nouvelle série fraîchement arrivée de la Corée du sud est à présent disponible. Entre comédie, super-pouvoirs et aventure, elle a tout pour donner la pêche. On vous en parle maintenant.

Netflix vous emmène en Corée avec cette nouvelle série

On ne prendra pas trop de risque en disant que la Corée du sur, c'est le nouveau Japon. Entre la musique et les K-drama, la culture venue du pays du matin clair et frais est de plus en plus populaire, et ça, Netflix l'a très bien compris. Outre le carton du film d'animation nord-américain KPop Demon Hunters, la plateforme fait la part belle aux séries produites de l'autre côté du monde, comme c'est le cas de cette nouveauté.

Les K-drama sont évidemment un incontournable des produits venues de Corée du sud. Mais c'est loin d'être le seul genre de séries venues de là-bas. Netflix l'a déjà démontré avec Squid Game et le prouve encore aujourd'hui avec The WONDERfools. Entre My Hero Academia et The Last of Us, la showrunneuse Kang Eun-kyung (My Horrible Boss, Misty) transforme sous nos yeux une bande bras cassés en super-héros.

Rejouant la crainte de la fin du millénaire, The Wonderfools nous replonge en 1999. Dans un climat de paranoïa apocalyptique, plusieurs marginaux d'un même quartier se découvrent dotés de super-pouvoirs. Ensemble, ils décident alors d'affronter les force du mal qui menacent la paix du monde. Cette série déjantée en 8 épisodes vous promet autant de rires que d'action. Ce pourrait bien être la nouvelle révélation coréenne à ne pas louper. Retrouvez-la dès maintenant dans le catalogue français de Netflix.