Une théorie de fans qui a largement été popularisée au sein de la communauté de KPop Demon Hunters a été officiellement confirmée grâce aux créateurs du film.

C’est le phénomène de l’année. KPop Demon Hunters a fait exploser tous les compteurs : plus de 325 millions de vues sur Netflix, 8,3 milliards d’écoutes sur les plateformes de streaming musical et 20 millions de dollars au box-office… Netflix tient manifestement sa nouvelle poule aux œufs d’or. Alors qu’une suite n’est pas attendue avant 2029, les créateurs du film événement viennent de confirmer l’une des théories les plus populaires au sein de la communauté de fans. Mieux vaut prévenir que guérir : la suite de l’article contient des spoilers détaillés sur KPop Demon Hunters. Mais bon, si vous êtes ici, c’est que vous l’avez déjà vu.

Le destin d'un personnage de KPop Demon Hunters enfin confirmé

Sony et Netflix ont récemment publié un artbook officiel du film, accessible gratuitement. Un ouvrage qui revient en détail sur le processus créatif derrière le phénomène KPop Demon Hunters, mais qui dévoile également des informations inédites sur les personnages, leur conception et leur histoire. Parmi elles, le destin de la mère de Rumi, enfin clarifié. Le film expliquait déjà que la vie de la chanteuse du groupe HUNTR/X avait basculé après la mort de sa mère, elle aussi guerrière, quand elle n’était encore qu’un bébé. Les fans spéculaient depuis longtemps sur les circonstances exactes de cette disparition, et l’une des théories les plus populaires vient désormais d’être confirmée. L’artbook de KPop Demon Hunters présente en effet un concept art où l’on voit la confrontation entre Rumi et Céline, amie de sa mère et figure protectrice, juste après la révélation des marques de la chanteuse au grand public.

L’illustration est accompagnée d’un dialogue sans ambiguïté : « Pourquoi as-tu tué ma mère ? », demande Rumi. Céline, ancienne idole et meilleure amie de la mère de Rumi, serait donc bien celle qui a mis fin à ses jours. Un virage narratif qui soulève de nombreuses questions, d’autant que Simon Baek, artiste sur KPop Demon Hunters, avait auparavant évoqué une mort accidentelle. De quoi ouvrir plusieurs pistes pour la suite du film, attendue à l’horizon 2029. Peut-être que le destin tragique de la mère de Rumi y occupera une place centrale ? Réponse dans quelques années.