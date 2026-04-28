HBO Max fait le plein de nouveauté en mai 2026 avec de nombreux films, dont d'excellents, mais aussi des séries dont une nouvelle attendue qui signe le retour d'une immense star de Game of Thrones.

Après un mois d'avril particulièrement généreux, qui a tout de même signé le grand retour d'Euphoria, HBO Max récidive avec un programme chargé pour mai 2026. Au menu, de très nombreux films dont des nouveautés inédites, mais aussi des longs-métrages appréciés et même cultes. Sans oublier les séries et une tonne de documentaires. Voici toutes les sorties importantes de mai 2026 sur HBO Max.

Tous les films HBO max de mai 2026

Dans les prochaines semaines vous pourrez retrouver tout un tas de films sur HBO Max, dont certains sont déjà cultes comme l'excellent Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Mais il y aura également plusieurs nouveautés que l'on n'a pas encore vues sur les plateformes de streaming comme Good Fortune, une comédie avec Keanu Reeves dans la peau de l'ange Gabriel qui vient en aide à un homme fortuné (Seth Rogen) et un travailleur précaire (Aziz Ansari).

On notera également l'arrivée sur HBO Max du film If I Had Legs I'd Kick You, un drame A24 porté par Rose Byrne au summum de son art. Elle incarne à la perfection une mère dont le mari est émotionnellement absent alors qu'elle s'occupe de sa fille gravement malade, atteinte par une pathologie mystérieuse. Alors qu'elle se pensait au bord du gouffre, un étrange trou apparaît dans son appartement, grignotant peu à peu son espace. HBO Max acceuillera également Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, le film d'animation à succès de 2024.

1er mai Assaut sur le Central 13 Le Grand Partage

2 mai Brothers

6 mai Leurs Enfants après eux

7 mai Her The Immigrant

8 mai Good Fortune Inglourious Basterds Thirst, Ceci est mon sang

9 mai L'Événement

12 mai Derrière les barreaux : Sous les projecteurs - documentaire

14 mai Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim Stillwater The A List : 15 Stories from Asian and Pacific Diasporas - documentaire

15 mai Jarhead : La Fin de l'innocence Grave

16 mai Coup de foudre à Notting Hill

19 mai The Bikeriders

21 mai 47 Ronin

22 mai If I Had Legs I'd Kick You Pusher 1 à 3 The Neon Demon

23 mai Emily

25 mai L'Odyssée (2016)

28 mai La Nuit nous appartient

29 mai Joika Maxxxine



Toutes les séries de mai 2026

Côté séries, HBO Max nous sort une nouvelle saison de Rick & Morty et pléthore de documentaires et divertissements épisodiques. Mais il se glissera également quelques nouveautés comme Song of the Samurai, une série japonaise adaptée du manga Chiruran Shinsengumi Requiem créé par Shinya Umemura. On y suit l'ascension d'un jeune homme au sein d'une famille de samouraïs réputée à Kyoto durant la période Edo.

On notera également Vanished, une nouvelle mini-série sur HBO Max avec Kaley Cuoco, ex-Big Bang Theory. Elle incarne une jeune femme qui part à la recherche de son petit ami lors d'un voyage en France ; sur son chemin, elle découvrira la vraie nature de celui qu'elle pensait connaître. Enfin, on pourra découvrir la première saison de la série évènement Ponies qui signe le grand retour d'Emilia Clarke (Game of Thrones) et Haley Lu Richardson. Elles incarnent toutes deux des « Ponies », des personnes jugées inutiles pour les services secrets russes dont le destin va changer lorsque leurs maris sont assassinés.