La saison 1 d'Avatar Netflix est sortie le 22 février 2024, à 9h01 précises, sur la plateforme de SVOD. Une série évènement très attendue et redoutée par les fans de l'original. À l'arrivée, et alors que les premiers avis étaient positifs, ça donne un accueil mitigé. En effet, sur Rotten Tomatoes, le show live-action divise presque autant la presse que les téléspectateurs, avec des scores respectifs de 60% et 76%. Mais tout le monde ne consulte pas le site de notation ou ne prend pas pour argent comptant les retours.

La série Avatar Netflix ne plaît pas forcément, mais ça cartonne

Netflix a t-il eu raison de croire au potentiel d'Avatar : Le dernier maitre de l'air ? Si les avis divergent, et donnent en partie tort au service de SVOD, les premiers chiffres disent l'inverse. Pour la firme au N rouge, il y a des critères primordiaux qui prennent le pas sur le reste pour juger d'un succès. Le nombre d'heures visionnées pour chaque film ou série, et les millions de vues. Et généralement, lorsqu'un programme se hisse dans le top dans plusieurs pays, c'est assez bon signe même si ce n'est pas une science exacte.

Le show live-action Avatar The Last Airbender est actuellement numéro 1 du top 10 séries anglophones dans le monde. En France, il est également en tête de ce classement et renvoie dans les cordes House of Ninjas. Mais il y a mieux pour Netflix. Durant les quatre premiers jours de sa sortie, Avatar : Le dernier maitre de l'air a comptabilisé 21,2 millions de vues. C'était le programme le plus regardé, et c'est un nouveau record qui dépasse celui de la série One Piece avec ses 18,5 millions de vues. Soit une différence de 15%.

Pas de doute, les abonnés ont été clairement au rendez-vous pour ce lancement. En revanche, on ne sait pas si ces derniers ont visionné ou non les huit épisodes qui composent cette saison 1. Maintenant, il reste du chemin à parcourir car la série One Piece a occupé la première place du top 10 pendant trois semaines de suite, et n'est jamais sorti du classement durant huit semaines. Si Avatar Netflix parvient à cela, une saison 2 sera très certainement annoncée d'ici quelques semaines.