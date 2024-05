L'une des plus grosses séries Netflix, qui a cartonné dès sa sortie sur la plateforme, va revenir pour une saison 2. On a déjà un aperçu en vidéo qui devrait mettre en joie les fans.

Netflix se trompe rarement avec ses productions originales du point de vue commercial. La firme au N rouge a même réussi à créer la surprise avec le carton de La Mère de la mariée. Une comédie romantique avec Brooke Shields, qui fait partie des nouveautés de mai 2024, et qui s'est hissée à la première place du top 10 films. Mais la plateforme cartonne aussi régulièrement avec ses séries exclusives. L'une d'elles a d'ailleurs été renouvelée et voici un premier trailer teaser en attendant la sortie.

Une première vidéo pour cette série Netflix à succès

Une grosse série Netflix fera son retour dans les prochains mois : Sandman. L'adaptation live-action du comics créé par Neil Gaiman. « Après un siècle de captivité, Rêve, le Marchand de sable (Tom Sturridge), être cosmique puissant qui contrôle nos rêves, doit explorer différents mondes et continuums temporels pour mettre fin au chaos qu'a entraîné son absence » synopsis officiel via N.

Et ce premier passage sur le petit écran a été une réussite puisqu'en une semaine, la série a cumulé quasiment 70 millions d'heures visionnées. Les critiques sont quant à elles plutôt positives avec des scores Rotten Tomatoes de 88% (presse) et 80% (téléspectateurs), tandis que la moyenne IMDb est à 7,7/10. Mais c'est bien le fait que ce soit l'une des séries les plus regardées qui a joué dans la balance pour le renouvellement. La saison 2 de Sandman arrive donc sur Netflix et celle-ci dévoile une partie de son casting avec une belle surprise.

Ce teaser de Sandman saison 2 confirme la présence des personnages de Dream (Rêve), Death (Mort), Desire (Désir) et Despair (Désespoir) qui forment Les Infinis (The Endless). Une famille de sept personnifications anthropomorphiques représentant chacune des concepts universels, comme le laissent entendre leur noms. Mais la surprise n'est pas là. « Préparez-vous à une réunion familiale d'enfer. Découvrez les nouveaux visages des Infinis dans la prochaine saison de Sandman » indique le compte Netflix Geeked.

Qui sont ses nouveaux visages ? Un trio composé de Destiny (Destin), Delirium (Délire) et The Prodigal alias Destruction. Des rôles incarnés respectivement par Adrian Lester (la série Nell Rebelle sur Disney+), Esme Creed-Miles (Hanna sur Prime Video) et Barry Sloane (John Price dans Call of Duty Modern Warfare 3). Si vous aimez Sandman, Netflix propose une autre série inédite dans cette univers : Dead Boy Detectives.