Les abonnés français à Disney+ pourront ainsi en prendre plein les yeux dès ce week-end : Avatar : La Voie de l'Eau est enfin disponible chez nous via le service de streaming de la marque aux grandes oreilles. L'occasion de (re)voir cette nouvelle claque visuelle de James Cameron sortie au cinéma en décembre 2022, 13 ans après le premier film.

Avatar 2 enfin dispo sur le Disney+ français

Le 7 juin 2023, presque tous les abonnés de Disney+ ont pu profiter du véritable blockbuster qu'est Avatar: La Voie de l'Eau confortablement depuis chez eux. Tous, sauf malheureusement les abonnés français, en raison de la chronologie des médias sur notre sol. Ce n'est que pratiquement un an plus tard, et plus précisément hier, le 17 mai, que le film est enfin disponible chez nous.

L'occasion idéale de (re)découvrir les aventures de Jake Sully et sa famille. Le week-end est propice à son visionnage, le film durant tout de même 3 heures et 12 minutes. Le premier Avatar était déjà en 2009 une magistrale claque visuelle, mais sa suite va encore plus loin. James Cameron a en effet dépensé sans compter pour nous en mettre plein la vue, notamment grâce à des panoramas aquatiques absolument somptueux. L'action n'est pas en reste, avec des scènes proprement épiques, opposant comme le premier l'emploi à outrance de technologies par les humains contre les natifs de Pandora, plus en phase avec la nature, en l'occurrence sous-marine.

Vous pourrez ainsi en profiter depuis votre canapé sur Disney+ en 1080p Full HD avec les formules Standard avec ou sans pub. Pour apprécier l'expérience davantage, tout du moins si vous disposez d'un écran 4K compatible, c'est avec la formule Premium que vous en profiterez le mieux. Si vous êtes abonné au service et que vous ne saviez pas quoi faire pendant ce week-end prolongé, voilà une option plutôt sympathique.