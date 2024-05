On espère que vous avez bien profité du dernier jour férié de mai, car vous n'êtes pas près de revoir une telle situation de sitôt. Maintenant que tout est revenu à la normale, il est temps de débriefer ensemble des prochaines sorties de la semaine sur Netflix. Après Sonic le film, Dr Stone Wars saison 2, Thelma La Licorne ou One Punch Man saison 1, quoi de neuf sur la plateforme de la firme au N rouge ? Des exclus, encore et toujours, mais également un long-métrage récent sur l'un des plus grands réalisateurs en activité.

Les films Netflix du 20 au 26 mai 2024 (S21)

Les nouvelles sorties Netflix du 20 au 26 mai 2024 rendent hommage à un cinéaste qui a peu de détracteurs : Steven Spielberg. L'un des prodiges du cinéma américain qui a émerveillé tant de jeunes enfants et d'adultes avec des classiques comme Jurassic Park, Indiana Jones, E.T l'Extra-terrestre ou Rencontres du troisième type. Et cette fois, il se raconte lui-même avec le film autobiographique The Fabelmans qui traite de son environnement familial, mais aussi et surtout de ses débuts de cinéaste. Un long-métrage acclamé par des millions de spectateurs.

Si vous cherchez de la SF, mais sans Steven Spielberg, rendez-vous le 24 mai prochain sur Netflix. Ce sera le lancement d'un gros blockbuster attendu, Atlas, avec J-LO qui a laissé Ben Affleck à la maison pour faire équipe avec un robot afin de sauver l'humanité. Une petite mission de rien du tout en somme. On retrouvera également la comédie dramatique Ma mère est folle avec Fanny Ardant et le chanteur Vianney pour les nouveaux films de la semaine.

22/05 The Fabelmans

24/05 Atlas

26/05 Ma mère est folle



Les séries Netflix du 20 au 26 mai 2024 (S21)

Les futures séries Netflix promettent du lourd avec l'arrivée de Garôden : La voie du loup solitaire dès le 23 mai. Il s'agit d'un nouveau show d'animation japonais qui ne retiendra pas ses coups. Et pour cause, il raconte le parcours d'un homme qui va se retrouver à participer à un tournoi de combat clandestin mortel. « Maîtrisant l'art martial respecté de l'école Takemiya, Juzo doit se frayer un chemin face à des adversaires redoutables tout en luttant contre ses propres démons. Le tout, avec une prime de trois millions de yens sur sa tête et un inspecteur à ses trousses ».

Netflix va aussi convier les dinosaures de Jurassic World pour la série d'animation La théorie du chaos. La suite de Jurassic World : La Colo du Crétacé, qui se déroule six ans après les événements de cette dernière. Les « six d'Isla Nublar » vont encore devoir prendre les jambes à leur cou, tout en démêlant un complot qui pourrait précipiter autant la fin des hommes que celle des dinosaures. Mon Oni à moi est quant à elle une autre série d'animation japonaise exclusive à la plateforme SVOD.

23/05 Garôden : La voie du loup solitaire - saison 1

24/05 Jurassic World : La théorie du Chaos Mon Oni à Moi - My Oni Girl



Les nouveaux documentaires et émissions de la semaine 21

On se quitte comme toujours avec les prochains documentaires et émissions disponibles sur Netflix. Et pour la semaine du 20 au 26 mai 2024, ça va aller très vite. Il n'y a que l'émission Buying London. On suit des agents immobiliers dans leur conquête des plus beaux biens premium de Londres. « La série suit les divers membres du groupe, qui jonglent entre vie personnelle et désir de se faire un nom dans le monde très glamour de l'immobilier de luxe ». Une version de Recherche maison ou appartement sur M6 avec plus d'argent.