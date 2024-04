Les nouveaux films, séries, documentaires et émissions Netflix de mai 2024 ont été annoncés. Il y a encore du très lourd avec une nouvelle série Jurassic World, Jujutsu Kaisen, Atlas, Knock at the Cabin, Sonic le film...

Les nouveautés Netflix d'avril 2024 touchent à leur fin. La firme au N rouge a néanmoins un ultime cadeau pour les abonnés avec l'ajout de la série française Fiasco d'Igor Gotesman (Family Business). Ce sera réellement la dernière grosse entrée du mois en cours, avant la mise en ligne des prochains films, séries, documentaires et émissions de télé-réalité de mai 2024. Après avoir eu un bref aperçu, voici toutes les futures sorties de la plateforme de SVOD. Fans d'animation japonaise, vous allez être (encore) gâtés car c'est une vraie dinguerie !

Les nouvelles sorties Netflix de mai 2024

Les sorties Netflix de mai 2024 ont été confirmées en partie il y a peu, mais le line-up officiel et plus complet a été mis en ligne par le service de streaming vidéo. Comme assez souvent, la firme fait en sorte d'avoir des contenus intéressants dès le premier jour. Vous aurez largement de quoi vous occuper pour le 1er mai avec l'arrivée de Knock at the Cabin. Un mystérieux thriller d'invasion de M. Night Shyamalan avec un David Bautista très convaincant et, évidemement, un twist. Le film Bohemiam Rhapsody revient quant à lui sur le légendaire Freddy Mercury du groupe Queen. Dès le 1er mai prochain, le manga à succès Jujutsu Kaisen viendra enrichir la catégorie animation japonaise avec la saison 1 de la série télévisée, mais également le film. Et ce n'est que le début.

L'agenda des nouveautés Netflix de mai 2024 prévoit en effet d'inclure la saison 1 de One Punch Man, de Dr Stone et a récemment mis en avant Garôden : La voie du loup solitaire. Une nouvelle série animée qui promet du lourd et qui est inspirée de l'oeuvre de Baku Yumemakura. Si vous aimez la baston et les combats bien chorégraphiés, ça devrait (normalement) vous satisfaire. Jurassic World : La théorie du chaos, en référence à ce cher Ian Malcom (Jeff Goldblum) débarque également le mois prochain. Il s'agit de la suite directe de la série Jurassic World : La Colo du Crétacé disponible sur le service de SVOD.

Si vous avez été biberonnés aux jeux SEGA dans votre enfant, Sonic le film arrive à partir du 15 mai. Une adaptation qui mélange le live-action, avec des acteurs réels, et le CGI pour donner vie au hérisson bleu. À l'annonce, il y avait toutes les raisons d'avoir (très peur), mais finalement, ce n'est pas la catastrophe redoutée et vous serez peut-être surpris si vous le regardez. Mais n'attendez pas non plus un incontournable.

Les films Netflix de mai 2024

Knock at the Cabin (1er mai)

Bohemiam Rahpsody (1er mai)

Mr. Malcolm's List (1er mai)

Jujutsu Kaisen 0 (1er mai)

L'un dans l'autre (1er mai)

Barbare (2 mai)

Unfrosted : L'épopée de la Pop-Tart (3 mai)

BAC Nord (7 mai)

La mère de la mariée (9 mai)

Mektoub, My Love: canto uno (14 mai)

Proxima (14 mai)

Sonic le film (15 mai)

The Hours (15 mai)

Thelma la licorne (17 mai)

Mandibules (19 mai)

Golden Kamui (19 mai)

The Fabelmans (22 mai)

Atlas (24 mai)

Ma mère est folle (26 mai)

Les séries Netflix de mai 2024

T-PBON - saison 1 (1er mai)

Jujutsu Kaisen - saison 1 (1er mai)

Dr. Stone - saison 1 (1er mai)

S.W.A.T. (1er mai)

La Ligue des Justiciers Nouvelle Génération (1er mai)

Un homme, un vrai - saison 1 (2 mai)

Postcards (3 mai)

Bokin (9 mai)

Merci et au suivant (9 mai)

Blood of Zeus - saison 2 (10 mai)

Dr. Stone : Stone Wars - saison 2 (15 mai)

One Punch Man - saison 1 (15 mai)

La Chronique des Bridgerton - saison 3 partie 1 (16 mai)

Una vida menos en Canarias (22 mai)

Garôden : La voie du loup solitaire - saison 1 (23 mai)

Jurassic World : La théorie du Chaos (24 mai)

Mon Oni à Moi - My Oni Girl (24 mai)

Eric (30 mai)

Doctor Climax - saison 1 (31 mai)

Ni Una Más - Raising Voices (31 mai)

Les documentaires, émissions et télé-réalité de mai 2024

Mauvais joueurs - derniers épisodes (1er mai)

Secrets de Néandertal (2 mai)

Selling the OC - saison 3 (3 mai)

Super Rich in Korea (7 mai)

Euro 2020 : Une finale au bord du chaos (8 mai)

Recette sordide : l'Escroc devenu meurtrier (10 mai)

Ashley Madison : Sexe, Mensonge et Scandale (15 mai)

Vanderpump Rules (15 mai)

Power : Que fait la police ? (17 mai)

The 8 Show (17 mai)

Buying London (22 mai)

Danse avec le diable : Une secte sur Tiktok ? (29 mai)

Crédits : Universal Pictures.

Les programmes Netflix de mai 2024 à ne pas manquer

Parmi les nouveaux films, séries, docs et émissions de télé-réalité Netflix de mai 2024, il y a comme toujours de gros temps forts. La firme au N rouge croit ainsi beaucoup au potentiel d'Atlas, leur prochaine production originale de SF avec Jennifer Lopez qui revient sur la plateforme après The Mother. L'histoire est très ancrée dans le réel puisqu'il est question d'IA. L'un des plus gros succès de tous les temps fait également son grand retour, et forcément, c'est ultra attendu.

La Chronique des Bridgerton saison 3 sera disponible le 16 mai... mais pas en intégralité. Pour retenir les abonnés, Netflix coupe parfois ses séries en plusieurs parties. À quand la suite alors ? Il n'y aura pas longtemps à attendre puisque la partie 2 de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton est calée pour le 13 juin 2024. The Fabelmans, le film autobiographique de Steven Spielberg, est également listé aux côtés du long-métrage d'horreur Barbare qui a beaucoup fait parler. Enfin, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à jeter un oeil à Thelma la licorne, une autre des exclusivités Netflix de mai 2024.

Atlas (24 mai)

Atlas Sheperd (Jennifer Lopez), une analyste financière qui ne peut pas aller au Yémen de données et misanthrope, n'est pas vraiment pour l'intelligence artificielle. Elle y est même extrêmement farouche, mais elle va pourtant devoir oublier ses convictions et ses peurs si elle veut sauver l'humanité. Comment y arriver ? En récupérant un robot qui est visiblement étroitement lié à elle et qui est la clé de ce sauvetage.

La Chronique des Bridgerton - saison 3 partie 1 (16 mai)

La Chronique des Bridgerton saison 3 sera chapeautée par la nouvelle showrunneuse Jess Brownell. Ces épisodes inédits promettent une relation plus ambiguë que jamais entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) et Colin Bridgerton (Luke Newton), son amour de toujours auquel elle a renoncé. « Désireux de regagner son amitié, Colin propose à Penelope de l'aider à prendre confiance en elle pour trouver un mari cette saison. Mais lorsque ses leçons commencent à fonctionner un peu trop bien, Colin en arrive à se demander si les sentiments qu'il éprouve pour elle ne sont qu'amicaux » (synopsis officiel).

Jurassic World : la théorie du chaos (24 mai)

Jurassic World : la théorie du chaos se déroule six ans après les événements de Jurassic World : La Colo du Crétacé. Les « six d'Isla Nublar », qui ne s'accommodent pas de leur vie loin des îles, seront réunis après une tragédie. Très vite, ils repartiront dans une folle aventure, avec pour mission d'élucider un complot qui pourrait mettre fin aux dinosaures et à la race humaine.

Thelma la licorne (17 mai)

Jared Hess (Napoleon Dynamite) et Lyan Wang (Unikitty) collaborent ensemble pour l'exclu Netflix Thelma la licorne. Un film d'animation où un poney, Thelma, va se métamorphoser en licorne. Une transformation qui la rapprochera de son rêve ultime : devenir une superstar de la chanson. Mais il y a un prix à ce bonheur tant convoité...