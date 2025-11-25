La série live-action One Piece vogue visiblement au mieux vers nos écrans. Les équipes de Netflix ont donné des nouvelles qui vont réjouir les fans pour la suite.

L'équipage du Chapeau de paille est sur le pont. Netflix s'est adressé hier soir aux fans de son adaptation de One Piece. Alors qu'ils trépignent d'impatience pour découvrir la suite, la plateforme leur a partagé une grande nouvelle. On peut d'ores et déjà dire que Luffy et ses amis ne sont pas près de quitter nos écrans, un nouvel arc se dessine enfin concrètement devant la caméra.

Les choses sérieuses commencent pour la saison 3 de One Piece

Dès le départ, Netflix n'a pas caché son ambition pour sa version live-action de One Piece. La série portée par Iñaki Godoy dans le rôle de Luffy est destinée à se poursuivre sur de longues années. En 2023, les équipes évoquaient l'envie de s'étendre sur 12 saisons. Rien d'étonnant dès lors à ce que les fans pensent déjà aux futures saisons quand la deuxième n'est pas encore sortie.

Cependant, plusieurs remous ont créé la déception chez le public. De fait, d'aucuns espéraient que les deux prochaines saisons soient tournées en même temps. Or, il n'en est rien et il a fallu attendre août dernier pour que Netflix officialise enfin le renouvellement de la série One Piece pour une saison 3.

La plateforme peut désormais communiquer concrètement sur la suite, donnant du grain à moudre aux fans en attendant la diffusion de la saison 2 le 10 mars 2026. Ainsi, après avoir annoncé le casting de Cole Escola dans le rôle de Bon Clay et de Xolo Maridueña dans celui de Portgas D. Ace, c'est une autre grande nouvelle qui se confirme enfin : ça y est, le tournage de la saison 3 a débuté en Afrique du Sud ! Une annonce qui s'accompagne d'une photo nous plongeant en avant-première dans le décor d'Alabasta, un arc très attendu des fans.

La production de la saison 3 a commencé, Chapeaux de Paille ! Tandis que notre aventure se poursuit en coulisses, préparez-vous à mettre les voiles une fois de plus au lancement de la saison 2 le 10 mars !