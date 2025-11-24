Netflix sortira l’artillerie lourde cette semaine, avec la série la plus attendue de son catalogue. Forcément avec un tel programme, pas besoin de miser sur la quantité. Voici ce qui vous attend cette semaine sur la plateforme.

Nouvelle semaine, nouvelles sorties sur les plateformes de SVOD. La cadence se ralentit alors que novembre 2025 touche à sa fin, mais cela ne signifie pas que Netflix n’avait pas gardé quelques jolies cartouches pour clore le mois en beauté. Bien que l'ajout de nouveaux titres soit moins abondant cette semaine, le géant de la SVOD s'apprête à faire exploser ses compteurs de vues avec le lancement de la première partie de la conclusion de l'une de ses plus grandes productions originales.

Tous les nouveaux films Netflix de la semaine

Trois nouveaux programmes feront ainsi leur arrivée cette semaine sur Netflix, dont deux films. Le premier, Le Dernier des Juifs, est une comédie dramatique française signée Noé Debré (Zorro). Portée par Michael Zindel (Une fille moderne) et Agnès Jaoui (La Vie de ma Mère), cette œuvre raconte l’histoire d'une mère et de son enfant, les derniers juifs de leur cité. Un récit burlesque et doux-amer sur l’isolement des Juifs en banlieue et l’antisémitisme banalisé qu’ils subissent. La seconde nouveauté est un film de Noël, Vive le vol d'hiver, qui réunit Sophia (Olivia Holt, Totally Killer) et Nick (Connor Swindells, Sex Education). Ces deux personnages aux antipodes s'associent pour dévaliser un magasin emblématique de Londres la veille de Noël. Mais leur mission prendra rapidement une tournure inattendue, entre sentiments naissants et secrets qui risquent de faire échouer leur braquage. Voici tous les films de la semaine sur Netflix cette semaine :

24 novembre Le dernier des juifs , comédie française.

26 novembre Vive le vol d’hiver , film de Noël



Une série très attendue cette semaine

C’était sans doute LA nouveauté la plus attendue sur Netflix pour novembre 2025. Après trois longues années d’attente, la cinquième et dernière saison de Stranger Things s'apprête à dévoiler ses premiers épisodes. Comme c'est désormais souvent le cas sur la plateforme, cette saison 5 sera divisée en plusieurs volets : les quatre premiers épisodes arriveront cette semaine, tandis que les trois suivants seront diffusés en décembre. Le grand final, d’une durée équivalente à un film, sera ensuite proposé le 1er janvier 2026. Dans ces derniers épisodes, Eleven et ses compagnons n’ont plus qu’un seul objectif : stopper Vecna à tout prix, alors même que le gouvernement intensifie sa traque de l’enfant prodige. Le début de la saison 5 de Stranger Things sera donc la seule série ajoutée sur Netflix cette semaine :

27 novembre Stranger Things 5 – Volume 1 (quatre épisodes)



Source : Netflix