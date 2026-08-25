Netflix dévoile les nouveaux noms au casting de la saison 3 de One Piece, l'adaptation live-action du célèbre manga d'Eiichiro Oda. La Bataille d'Alabasta se prépare.

La saison 3 de One Piece, la série Netflix, recrute quatre nouvelles personnalités. La production a annoncé pas plus tard que ce week-end le nom des comédiens qui incarneront Koza, Toto, Pell et Chaka. Les habitants d'Alabasta trouvent petit à petit leur visage en live-action, les fans sont plus que satisfaits.

De nouveaux acteurs au casting de la saison 3 de One Piece

Après le retour des Mugiwaras en live-action en mars dernier, Netflix et ses équipes travaillent d'arrache-pied sur la suite. Le tournage de la saison 3 de One Piece a d'ailleurs commencé fin juin. Ainsi la Bataille d'Alabasta se monte en coulisses et accueillent justement de nouveaux personnages. Quatre noms qui parleront forcément aux connaisseurs du manga et de l'anime s'ajoutent au casting :

Emilio Sakraya : Koza

: Koza Omid Abtahi : Toto

: Toto Jamie Ward : Pell

: Pell Nabeel Khan : Chaka

En commentaire du post d'annonce, on peut déjà lire tout l'engouement des fans. « Casting merveilleux », « le casting ne déçoit jamais » ou encore « C'est parfait »... les commentaires élogieux ne manquent pas. Voilà qui promet déjà pour la saison 3 de One Piece.

Tous les détails sur la saison 3, la Bataille d'Alabasta

Cette annonce de casting nous place tout de suite dans le contexte de la saison 3 de One Piece. Et pour cause, il concerne plusieurs personnages qui habitent à Alabasta, où une grande bataille se prépare entre les forces du Royaume et celles de la rébellion menée par Crocodile et les Baroque Works. Les nouveaux venus seront donc au cœur de certains événements de cet arc très attendu.

La saison 3 de One Piece convoquera évidemment le casting principal de l'équipage du Chapeau de Paille. Nous retrouverons également la plupart des personnages croisés à la fin de la saison 2, notamment Charithra Chandran (Vivi), Lera Abova (Miss All Sunday) ou Senghil Ramamurthy (roi Cobra). D'autres nouveaux visages seront de la partie, à l'instar de Xolo Maridueña (Portgas D. Ace) et Cole Escola (Bon Clay).

Netflix vient de boucler le tournage de la saison 3 de One Piece au Cap, en Afrique du Sud. Elle a été dirigée par Ian Stokes, épaulé par Joe Tracz qui devient co-showrunner. Cette suite très attendue est d'ores et déjà annoncée pour 2027.