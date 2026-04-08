Avec 16,8 millions de vues en quatre jours, la saison 2 de la série One Piece a encore été un franc succès. Des chiffres qui ralentissent un peu en comparaison du lancement explosif de l’adaptation, mais qui prouvent encore une fois que Netflix a dégoté une nouvelle poule aux œufs d’or. Et comme toujours avec le géant américain, quand il a une licence qui marche, il n’hésitera pas à la traire pour extirper chaque goutte qui lui permettrait de faire du profit. La plateforme a ainsi fait plusieurs annonces hier autour des Chapeaux de Paille. Une mini-série LEGO centrée sur Usopp, The One Piece, le remake de l’anime, qui, après deux ans, n’a montré que quatre petites images toujours non animées. La troisième et dernière, quant à elle, concerne évidemment la saison 3 de One Piece.

La saison 3 de One Piece confirmée pour 2027

Eiichiro Oda semble avoir de grandes ambitions pour la série Netflix. Selon Mackenyu, interprète de Zoro, le mangaka aurait déjà une vision bien définie pour la fin de l’adaptation, avec un arc bien précis en tête. Parce que d’ici à ce que Luffy et sa troupe arrivent à Sabaody, surtout avec les temps de production qui s’allongent entre chaque saison, les Chapeaux de Paille seront moins fringants. Mais pas de panique, Netflix semble l’avoir anticipé, puisque le tournage de la saison 3 de One Piece a débuté en novembre dernier. Après une ribambelle de rumeurs et de spéculations, le géant californien fait définitivement taire tout doute : la suite arrivera officiellement en 2027. La Bataille d’Alabasta, de son nom, suivra bien évidemment les événements qui se dérouleront au Royaume de la Princesse Vivi.

Pour beaucoup de lecteurs et de fans, l’arc d’Alabasta marque un tournant de One Piece, avec une intensité dramatique forte, une tension politique mémorable, des moments qui le sont tout autant, et des combats qui restent encore gravés dans les esprits. Côté casting, plusieurs personnages emblématiques seront introduits pour l’occasion, notamment Portgas D. Ace, campé par Xolo Maridueña (Cobra Kai) ou encore Bon Clay, interprété par Cole Escola. De plus amples informations seront dévoilées à mesure que le tournage avance, mais il nous tarde de découvrir le combat entre Luffy et Crocodile.

Source : Netflix