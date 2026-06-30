One Piece, c’est 600 millions de mangas vendus à travers le monde, 115 tomes, plusieurs anime, des films, une multitude de jeux vidéo, un TGC et une série en live-action sur Netflix. Le phénomène a pris une toute nouvelle ampleur depuis la diffusion de l’adaptation du géant de la SVOD, qui a ouvert l’odyssée de Luffy et son équipage à un nouveau public, parfois réfractaire à l'œuvre d’Eiichiro Oda. Un succès que Netflix a rapidement confirmé avec la saison 2 et ses quelque 6,8 millions de vues en 6 jours, poussant la plateforme à commander la suite avant même le lancement des épisodes. Passé l’habituel voyage de presse pour promouvoir la série, le tournage de la saison 3 de One Piece s’est ainsi poursuivi sans interruption au Cap, en Afrique du Sud. Et les nouvelles sont bonnes pour les fans les plus impatients.

Fin de tournage pour la saison 3 de One Piece

C’est désormais officiel, la production de la saison 3 de la série Netflix vient de franchir une nouvelle étape majeure. En tournage depuis plusieurs mois, les prochains épisodes vont prochainement entrer en post-production. Netflix a annoncé ce 30 juin 2026 que le bouclage de la saison 3 de One Piece était officiellement bouclé. « Les caméras ont arrêté de tourner, mais l’aventure est loin d’être terminée. La saison 3 de One Piece a officiellement terminé sa production. », a écrit la plateforme sur ses réseaux sociaux. Place désormais à la longue phase de post-production, particulièrement cruciale pour une série aussi riche en effets spéciaux. Si l’on se fie au calendrier de la saison 2, les prochains épisodes pourraient arriver courant 2027 sur Netflix. A titre de comparaison, près de 16 mois s’étaient écoulés entre l’annonce de la fin du tournage de la saison et son lancement sur la plateforme, en mars dernier.

Au passage, la plateforme s’est amusée à teaser ses abonnés. « Aucune question supplémentaire concernant le mur derrière nous », peut-on lire en légende de la photo accompagnant cette annonce. On y retrouve les Chapeaux de Paille (à l’exception de Chopper) et la Princesse Vivi à Alabasta, devant une fresque représentant Crocodile, grand antagoniste de la saison 3 de One Piece. Considéré par les lecteurs comme les fans de l’anime comme l’un des premiers grands tournants du manga, cet arc sera traité en longueur dans cette troisième saison. Encore un peu de patience, donc, avant de retrouver Luffy et son équipage pour la suite de leurs aventures, vraisemblablement en 2027.

Source : Netflix