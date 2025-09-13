En attendant la suit du programme du mois de septembre 2025, on a déjà une idée des sorties confirmées sur Apple TV+ en octobre 2025, avec du lourd tant côté film que séries.

Alors qu'on entame bientôt la seconde moitié de septembre 2025, on connaît déjà une partie du programme à venir sur les plateformes SVOD comme Apple TV+. Comme le mois en cours, celui à venir devrait encore une fois se placer sous le signe des grosses séries à venir, même si un très bon film récent arrivera également sur la plateforme SVOD à la pomme. Voyons donc les sorties à l'heure actuelle confirmées d'octobre 2025 plus en détail, en attendant de connaître le programme complet dans les prochaines semaines.

La sortie film confirmée d'octobre 2025 sur Apple TV+

Pour l'heure, après Highest 2 Lowest, le dernier film de Spike Lee avec Denzel Washington et Jeffrey Wright et la comédie romantique All of You de ce mois de septembre 2025, nous n'avons confirmation que d'un seul film à venir sur Apple TV+ courant octobre 2025. Il s'agirait toutefois d'un très bon film film à ajouter dans le catalogue de la plateforme, puisqu'il est question de The Lost Bus - Au cœur des flammes.

Comme son nom l'indique, ce film raconte l'histoire de Kevin McKay, incarné par Matthew McConaughey (Interstellar), un chauffeur de bus, et l'institutrice Mary Ludwig, jouée par America Ferrera (Dragons), qui guident un bus rempli d'enfants à travers un incendie dévastateur. Après sa sortie en salles ce mois-ci, le film réalisé par Paul Greengrass s'inspirant de l'un des pires incendies ayant enflammé la Californie arrivera donc sur Apple TV+ le 3 octobre 2025.

03/10 The Lost Bus - Au Cœur des Flammes



Les sorties séries confirmées d'octobre 2025

Place ensuite aux sorties séries confirmées pour octobre 2025 sur Apple TV+, avec cette fois un programme un peu plus touffu. Les hostilités commencent ainsi le 10 octobre avec la première saison de The Last Frontier, une nouvelle série mettant en scène Frank Remnick (Jason Clarke - Oppenheimer), Marshall de l'Alaska, qui devra gérer le crash d'un avion de prisonniers extrêmement dangereux sur son sol.

Arrive ensuite le 15 octobre la saison 3 de Loot, série américaine comique de son état. Pour terminer cette seconde dizaine du mois d'octobre 2025, Apple TV+ réserve une potentielle belle pépite pour les cinéphiles, avec Mr. Scorsese. Après son caméo dans l'excellente série The Studio sortie exclusivement sur la même plateforme en mars dernier, le réalisateur légendaire aura en effet droit dès le 17 octobre à une mini-série spécialement dédiée de 5 épisodes.

On termine enfin le tour d'horizon des sorties séries confirmées d'octobre 2025 sur Apple TV+ avec une autre mini-série, cette fois de cinq épisodes, à venir le 29 octobre : Down Cemetery Road. Il s'agira cette fois d'une série britannique, basée sur le roman éponyme de Mick Herron, et qui retrace alors la recherche d'une enfant disparue d'un quartier d'Oxford suite à l'explosion d'une maison. L'enquête mènera toutefois à de sombres découvertes, la frontière entre les vivants et les morts étant visiblement particulièrement ténue dans cette partie de l'Angleterre.

10/10 The Last Frontier (saison 1)

15/10 Loot (saison 3)

17/10 Mr. Scorsese (mini-série documentaire de 5 épisodes)

29/10 Down Cemetery Road (mini-série de 8 épisodes)



Source : Apple TV+