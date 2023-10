Netflix va bientôt faire revenir sa plus grosse série sur le devant de la scène avec non pas un mais quatre projets différents ! Un retour en grande pompe pour ce véritable carton.

Netflix cartonne, on le sait, et la plateforme SVOD vise à devenir absolument incontournable. Si sa place sur le podium des mastodontes du streaming lui est assurée, l’entreprise cherche aussi à se diversifier. Et quoi de mieux que de capitaliser à fond sur ses séries phénomènes pour installer sa marque sur différents marchés et coller un logo rouge un peu partout ? Après les jeux vidéo sur mobile, qui font tous partie de l’abonnement soit dit en passant, Netflix voit les choses en grand pour ce qui est certainement sa plus grande série à ce jour.

La série la plus célèbre de Netflix multiplient les projets

Vous le voyez venir gros comme une maison, mais oui, on parle bien ici de Squid Game, la série la plus populaire de la plateforme. À sa sortie, la série coréenne affole littéralement les spectateurs et fait exploser les compteurs de Netflix. Plus qu’un simple programme, c’est un véritable phénomène qui dépasse toutes les attentes de Netflix, et de son réalisateur Hwang Dong-hyeok. Le succès est immense et mondial. Face à une telle popularité, Netflix a décidé de capitaliser au maximum dessus et si l’on savait qu’il y avait déjà des projets en cours, la marque vient de rafraîchir ses marques et dévoile deux nouveaux énormes projets.

Squid Game en vrai, ça arrivera prochainement sur Netflix avec la série télévisée éponyme qui se présentera comme une véritable expérience façon téléréalité, mais en se contentant d'éliminer les joueurs au lieu de les envoyer manger des pissenlits par la racine. Mais Netflix a également eu une autre idée, proposer Squid Game, en vrai, à l’occasion d’un gros événement ouvert au public. Ça se passera à Los Angeles (seule destination bloquée pour le moment) le 6 décembre prochain au complexe Television City. Squid Game : The Trials proposera aux participants d’affronter pas moins de 6 défis de difficulté croissante pour amasser des points et gagner des récompenses. Immersion garantie. Netflix affirme par ailleurs que l’expérience peut être intense et que tout un complexe aux couleurs de la série sera à disposition des visiteurs pour qu’ils puissent profiter de l’univers de la série.

La pieuvre manchot

Ce n’est pas la première fois que Netflix fait ce genre d’expérience immersive en surfant sur le succès d’une de ses séries. Stranger Things ou encore Les Chroniques de Bridgerton ont déjà eu le droit à ce genre d’événement. En revanche, avec Squid Game, Netflix va aller encore plus loin avec un tout nouveau projet totalement inédit celui-ci. La plateforme vient d’annoncer l’arrivée imminente de machines à sous Squid Game qui seront prochainement déployées dans les casinos américains. Rien de farfelu cette fois-ci, si ce n’est que la machine sera aux couleurs de la série et qu’elle assurera l’ambiance en dilapidant des portefeuilles. La machine sera proposé par la société Light & Wonder, une pointure dans le milieu.

Bientôt une téléréalité et une saison 2 pour Squid Game

Netflix compte bien remettre Squid Game sur le devant de la scène avant le grand comeback de la franchise. En plus de ces deux nouveaux projets, la série reviendra donc avec une série téléréalité le 22 novembre prochain, Squid Game : le defi qui mettra à l’épreuve des dizaines de participants qui devront participer aux défis emblématiques de la série comme le « 1, 2, 3, Soleil ! », le tout en respectant l’ambiance et la mise en scène du programme d’origine. Ça s’annonce assez intense. Enfin, la série principale Squid Game reviendra prochainement avec une saison 2. Le réalisateur Hwang Dong-hyeok sera de nouveau aux commandes. L’intrigue est encore mystérieuse, mais l’on s’attend une nouvelle fois à des jeux tordus, bien entendu.