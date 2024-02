Si Netflix a début l'année avec des films et séries inédites, le mois de février offre un peu de tout. Dès les premiers jours, les abonnés ont pu redécouvrir deux monuments de la pop culture. Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion ! Plus récemment, la plateforme a vibré avec la musique de Footloose (1984), et avec la relation électrique entre la jeune assistance Andrea (Anne Hathaway) et sa patronne Miranda (Meryl Streep) dans Le diable s'habille en Prada. Mais une nouveauté a fait plus forte impression que les autres.

Carton plein pour cette toute nouvelle série Netflix

Le même jour que Footloose, Netflix a mis en ligne une nouvelle série japonaise créée pour la plateforme, écrite et réalisée par Dave Boyle (Man from Reno), House of Ninjas. Ca raconte quoi ? On suit la famille de ninjas Tawara, minée depuis la disparition du fils aîné, qui va devoir renouer des liens et réutiliser leurs aptitudes. Même pour les membres qui s'étaient totalement écarter de cette voie. « Les ninjas ont toujours suscité la fascination avec leurs mystérieuses et redoutables capacités physiques… Et s'ils existaient toujours, cachés dans le Japon d'aujourd'hui ? Découvrez l'histoire extraordinaire d'une famille ordinaire qui, des années après sa dernière mission ninja, doit reprendre du service pour contrer une crise qui ébranle la nation » synopsis officiel (via Netflix).

Et Netflix a eu du flair en finançant House of Ninjas puisque ça cartonne. À peine une semaine après sa sortie, le programme s'est hissé à la troisième place du top 10 des séries les plus regardées en France. Et elle arrive même en deuxième position du top 10 des shows TV non anglophones les plus visionnés du moment. C'est un très gros carton et les abonnés sont évidemment les premiers responsables de ce succès.

Les avis positifs sur la série Netflix House of Ninjas, en France et à l'étranger, sont nombreux. « C'est quoi cette dinguerie ?! »; « C'est clairement une tuerie »; « J'ai commencé House of Ninja, c'est propre. Quel bonheur ! » peut-on lire sur X. « C'est drôle, les personnages sont formidables, une vraie qualité se dégage de l'ensemble. J'ai apprécié chaque minute » indique un internaute sur Rotten Tomatoes. « House of Ninjas est une série captivante sur une famille dysfonctionnelle de shinobis » conclut The Future of the Force dans leur critique. Tous les épisodes sont disponibles dès maintenant sur Netflix, vous avez donc une raison de ne pas quitter votre écran pour les soirées à venir.