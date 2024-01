Netflix a du très lourd en stock et le démontrera tout au long de l'année. Et la plateforme a d'ailleurs déjà commencé avec le film Le cercle des neiges qui a été acclamé par la critique et les spectateurs. Eh oui, pour une fois, les avis ont été extrêmement positifs et le talent de Juan Antonio Bayona (L'Orphelinat) n'a pas été effacé par le service de SVOD. Une bonne entrée en matière donc, mais d'autres gros programmes doivent encore arriver à l'instar de la série Avatar : Le dernier maître de l'air ou du remake d'une oeuvre majeure.

Netflix donne sa version de films emblématiques

Les nouveautés Netflix 2024 s'annoncent très nombreuses et l'une d'entre elles a justement reçu une date de sortie... mais également une première bande-annonce teaser. Le Salaire de la peur, ça vous dit quelque chose ? C'est un film iconique d'Henri-Georges Clouzot dans lequel des volontaires sont chargés de conduire des camions blindés de nitroglycérine. Et tout cela sur une longue distance avec un parcours tout bonnement infernal. Le long-métrage adapté du roman de Georges Arnaud, avec Yves Montand est sorti en 1953 et vous êtes donc sûrement passés à côté.

En revanche, vous connaissez probablement le Convoi de la peur (Sorcerer) de William Friedkin (L'Exorciste). C'est également une adaptation de l'ouvrage de Georges Arnaud qui a marqué les esprits de toutes celles et ceux qui l'ont vu, et les acteurs. Le tournage a en effet été extrêmement rude, mais le résultat à l'image est bien là. Plus de 40 ans plus tard, Netflix reprend à son compte cette oeuvre pour sortir un remake du Salaire de la peur.

Pour piloter ce camion prêt à sauter à tout moment, on aura une équipe composée de Franck Gastambide, d'Alban Lenoir, d'Ana Girardot et du rappeur Sofiane Zermani alias Fianso. « Afin d'empêcher une terrible explosion, une équipe clandestine a 24 heures pour conduire deux camions chargés de nitroglycérine à travers un désert parsemé de dangers ». Ce sera disponible le 29 mars 2024 en exclusivité sur Netflix.

Le remake du Salaire de la Peur divise les internautes

Après Road House Remake qui sera disponible sur Prime Video, Netflix s'attaque à de gros classiques et comme attendu, ça ne plaît pas forcément. Il n'y a qu'un court teaser, mais pourtant, les craintes sont déjà là. La comparaison avec les films de Clouzot et Friedkin ne joue pas à l'avantage du remake, et le casting fait notamment débat.

« On verra ce que ça donne. Mais vu le casting, j'ai un peu peur. Et puis la version de Clouzot est tellement bien »; « Pff... encore un remake. Pitoyable »; « Quel est le mec qui a dit oui lorsqu'on a dit Gastambide et Clouzot dans la même phrase ? »; « Le remake de l'intouchable film de Clouzot. Mais pourquoi ?! »; « Heureusement que William Friedkin est mort avant de voir ça... »; « Non, juste non ! Ca va être une version épouvantable et clichée »; « Après Sans Répit, Gastambide en est au second remake pour Netflix. C'est d'une tristesse créative » peut-on lire sur les divers réseaux.

Des commentaires salés, mais peut-être dans le vrai ? Réponse dans quelques semaines. Ce qui est certain, c'est que ça ne pourra clairement pas retranscrire l'ambiance du film de Friedkin par exemple, et qu'on semble s'éloigner grandement des deux long-métrages pour quelque chose de très action.