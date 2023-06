À chaque annonce d'adaptation d'un roman ou d'un jeu vidéo sur le petit écran, les choix d'acteurs font énormément de bruit. On peut même dire qu'ils déclenchent souvent des polémiques. Sur ce plan là, l'adaptation de The Witcher produite par Netflix s'en sort plutôt bien. Le rôle le plus important, celui de Geralt de Riv, est revenu à Henry Cavill. Dès les premières minutes de la saison 1, l'acteur britannique semble avoir fait l'unanimité auprès du public. Sa côte de popularité s'est confirmée... lors de l'annonce de son départ de la série Netflix après seulement trois saisons. Avant même le début de la diffusion de la saison 3, le 29 juin prochain, Netflix planche déjà sur la quatrième saison du show. Un personnage culte du roman d'Andrzej Sapkowski serait présent et occuperait un rôle majeur.

Un personnage mythique dans la saison 4 de The Witcher

Selon le média Redanian Intelligence, c'est le personnage de Régis créé par Andrzej Sapkowski qui devrait avoir un rôle central dans la saison 4 de The Witcher. Preuve en est que Netflix cherche activement une star du cinéma confirmée pour l'incarner. Et la production penserait plus particulièrement à un grand nom qui aurait autour de la soixantaine. Netflix souhaiterait visiblement capitaliser sur la renommée d'une vedette d'Hollywood, comme ce fut le cas avec Henry Cavill. Quitte à sortir le chéquier et à aligner les zéros.

Il y a quelques jours, Sophie Holland, directrice de casting du show, indiquait que le tournage de la saison 4 avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv était sur le point de démarrer. Celui-ci de la saison 5 débutera peu de temps après, pour le plus grand bonheur des fans... à condition que Liam Hemsworth prenne la relève d'Henry Cavill avec brio. L'arrivée d'une star du cinéma pour incarner Régis devrait soulager un tant soit peu l'acteur australien, qui aura quand même pas mal de pression.

© CD Projekt

Régis, un personnage apprécié des romans et du jeu culte de CD Projekt

Le personnage de Régis, de son vrai nom Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy apparaît pour la première fois dans le roman Le Baptême du Feu, en 1996. Un vampire de haut rang qui jouit d'une aura toute particulière auprès des fans. Bien sûr, nous n'en dirons pas plus sur son rôle dans l'histoire pour ne pas vous gâcher la saison 4 de la série The Witcher de Netflix. Régis est également présent dans Blood & Wine, le DLC de The Witcher 3 : Wild Hunt. Le vampire avait marqué les esprits par son charisme, à l'instar d'un autre suceur de sang présent dans ce contenu additionnel, Detlaff. Il ne faudra probablement pas attendre trop longtemps avant de découvrir qui incarnera Régis dans la saison 4 de The Witcher.