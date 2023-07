Avant la sortie des nouveaux épisodes de The Witcher saison 3 partie 2, Henry Cavill fait ses adieux avec une bande-annonce intense et épique. Sortez les mouchoirs.

Les nouveaux épisodes de la saison 3 de The Witcher seront très bientôt disponibles sur Netflix. Une saison débutée en juin et qui, pour le moment, divise plus que jamais. La partie 2 va t-elle réconcilier les fans et les détracteurs de la série ? La bande-annonce laisse entrevoir une belle intensité.

Un trailer pour The Witcher saison 3 partie 2

À ce stade, The Witcher saison 3 partie 1 n'a pas vraiment convaincu les abonnés Netflix. Comme pour les précédentes saisons, de nombreuses personnes ont trouvé à redire sur l'adaptation des romans d'Andrzej Sapkowski. Ce qui revient le plus souvent dans les commentaires négatifs, c'est la qualité discutable des CGI voire celle de certains costumes. « Je suis toujours consterné par le fait que Netflix trouve de nouvelles façons de bousiller cette série. Cette saison 3 de The Witcher a des costumes épouvantables et des CGI affreuses. Ce qu'ils ont fait à Keira, quel enfer. Mais les dialogues, c'est le pompon pour moi » estime un internaute.

La firme au N rouge va donc devoir redoubler d'efforts pour convaincre ses abonnés de poursuivre. Mais étonnamment, certains sont vraiment hypés par le trailer de The Witcher saison 3 partie 2, alors même qu'ils n'avaient pas adhéré aux premiers épisodes. « Oh mon dieu, ça a l'air épique »; « J'ai littéralement eu la chair de poule en regardant la vidéo »; « Le volume 1 était naze »; « Pourquoi ça me hype alors que j'ai déjà abandonné » peut-on lire sur Twitter ou YouTube.

Quand sortira la partie 2 de The Witcher saison 3 ? Très prochainement. Les nouveaux épisodes seront enfin disponibles dès le 27 juillet prochain. Ce sera l'une des plus grosses nouveautés Netflix de juillet 2023. Un programme très critiqué mais tout de même attendu. Et tout particulièrement par les fans d'Henry Cavill qui devront faire leurs adieux à l'acteur. Ce dernier ne sera plus là pour la saison 4.

Le meilleur reste à venir avec la saison 4 ?

Il va falloir se faire une raison, mais c'est la dernière fois que vous voyez Henry Cavill en Geralt de Riv. Après des différends créatifs avec les scénaristes et la production, l'acteur va être remplacé par Liam Hemsworth (Hunger Games) dans The Witcher saison 4. Un changement qui va passer comme une lettre à la poste ? On en doute fort. La série Netflix a fait l'objet de critiques diverses et variées, mais la présence d'Henry Cavill était l'un des rares points positifs. Ainsi, certains ne voient pas comment le show télévisé pourrait continuer sans lui.

MyAnna Buring, qui joue Tissaia de Vries, est reconnaissante de l'héritage laissé par Cavill, mais est excitée par l'arrivée d'un nouveau Geralt de Riv pour la saison 4 de The Witcher. « Je ressens juste une énorme gratitude pour ce que Cavill a mis en place, et une énorme, énorme excitation que Liam prenne le relais. Je pense que ce sera vraiment, vraiment amusant » a-t-elle déclaré.

Rendez-vous donc le 27 juillet 2023, sur Netflix, pour découvrir les nouveaux épisodes de The Witcher saison 3 et assister les yeux mouillés au départ d'Henry Cavill. Mais avec un peu de chance, on le reverra peut-être dans la série Mass Effect qui débarquera à une date inconnue sur Amazon Prime Video.

Bande annonce VO pour les nouveaux épisodes de The Witcher saison 3