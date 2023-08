Les nouveautés Netflix d'août 2023 sont pratiquement toutes disponibles, à l'exception d'un programme extrêmement attendu. Ce jeudi 31 août, les fans de Luffy, Nami, Zoro, Sanji, Brook ou encore Franky vont enfin se faire leur propre avis sur la série live-action One Piece. Et vu l'aura de la licence, ça risque d'être mouvementé sur les réseaux sociaux. En attendant que chacun s'exprime sur cette adaptation, un nouveau film a débarqué sur la plateforme au N rouge. Un long-métrage à la réalisation renversante, mais qui a divisé par sa narration.

Une énorme nouveauté Netflix d'août 2023 est disponible

Les nouvelles sorties Netflix d'août 2023 sont accessibles aux abonnés et il y a du beau monde. Entre la collection Mission Impossible 4 à 6 - parfait avant d'aller voir Mission Impossible 7 -, Basic Instinct, Hellboy, Le Roi Singe, Agent Stone, Ragnarok saison 3 ou prochainement la série One Piece, il y avait des cartouches pour attirer le chaland. Avec, comme d'habitude, du bon et du moins bon bien sûr. Mais là, on est sur du haut niveau.

Netflix vient d'accueillir Tenet, le long-métrage de Christopher Nolan sortie en 2020, juste avant le phénoménal Oppenheimer. Un film à la réalisation remarquable, notamment une scène dans un certain couloir (mais chut !), qui a néanmoins déstabilisé plus qu'à l'accoutumée. Si les fans de Nolan sont habitués à ses scénarios à la narration éclatée, certains estiment qu'il a poussé trop loin le curseur. En résulte alors une « fausse complexité » qui peut, pour une fois, desservir le film.

« Derrière sa fausse complexité « Tenet » se révèle en film d'espionnage fascinant, à la fois simple dans l'évolution de son intrigue et passionnant dans sa manière d'utiliser l'inversion du temps pour permettre à Christopher Nolan de réaliser un film somme » ont conclu nos confrères de CinéSérie. Vous pouvez vous faire un avis sur Tenet ou avoir une nouvelle lecture de ce dernier dès maintenant via Netflix.

Après Tenet, la série live-action One Piece arrive sur le service

Tenet ne sera pas le dernier ajout Netflix d'août 2023. Comme dit plus haut, la série live-action One Piece sera disponible ce jeudi 31 août, et le show télévisé pourrait battre des records. On parle d'une nouvelle adaptation du manga le plus vendu à travers le monde aux côtés de Naruto et Dragon Ball. Pour le site Movieweb, qui a pu voir la série en avant-première, c'est « la meilleure adaptation live-action d'un anime de tous les temps ». Les termes sont dits !

The Hollywood Handle semble d'accord avec ce constat et juge que One Piece Netflix est « étonnamment incroyable ». Le média salue l'humour général, les personnages amusants et les moments d'action. Idem pour Evan Valentine de ComicBook qui estime que cette adaptation inédite en prise de vues réelles « rend justice au matériau d'origine et même plus ». Rafael Motamayor de Slahfilm a déclaré pour sa part « La série One Piece est tout simplement excellente. Fidèle quand c'est nécessaire, tout en apportant un regard neuf sur ce monde pour les nouveaux venus. Le casting est juste parfait ». Des avis globalement très positifs.

La série One Piece, qui sort exclusivement sur Netflix cette semaine, reprend la trame écrite par l'illustre Eiichirō Oda. L'auteur du manga original.