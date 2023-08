Naruto revient en force cet été. La franchise se faisait désirer depuis de longs mois, mais la suite de Boruto s'est enfin dévoilée en ce mois d'août. On peut dire que Two Blue Vortex, le nouveau nom de l'œuvre, a marqué les esprits des fans. Ajoutons à cela le manga exclusif centré sur Minato écrit par Masashi Kishimoto lui-même qui permettait de découvrir la genèse de l'Orbe Tourbillonant et ça donne des dernières semaines riches en émotions pour la communauté. En plus de ces deux beaux morceaux, le Studio Pierrot préparait aussi un anime nommé « Road to Naruto » de quatre épisodes prévu début septembre pour marquer le 20e anniversaire de l'anime. Malheureusement, une très mauvaise nouvelle concernant la série vient de tomber.

Un coup dur pour la communauté Naruto

Sur le compte officiel de Naruto, le comité de production de la série dont la sortie était prévue le 3 septembre prochain annonce le report de l'anime pour s'assurer de la bonne qualité des épisodes. Malheureusement, aucune nouvelle date n'est communiquée, mais le Studio Pierrot indique que celle-ci sera partagée au public en temps voulu sur le site officiel. ADN, qui devait diffuser le programme en exclusivité chaque dimanche à 10h30 sur sa plateforme, communique aussi sur ce retard. « En lieu et place de ces épisodes, nous diffuserons des meilleurs moments de l'anime Boruto : Naruto Next Generations », déclare le service. Un lot de consolation qui ne sera certainement pas suffisant pour les fans qui attendaient la série impatiemment.

On peut quand même s'étonner du timing de cette annonce, qui intervient seulement quelques jours avant la date de diffusion prévue à l'origine. Si la production n'indique pas de nouveau créneau de lancement, elle est certainement au courant depuis un bon moment qu'une sortie le 3 septembre est irréaliste... Quoi qu'il en soit, le Studio Pierrot affirme tout faire pour que l'anime réponde aux énormes attentes de la communauté, alors on espère que ce délai supplémentaire sera bénéfique.

Rappelons que cette nouvelle série Naruto devait sortir à l'occasion des 20 ans de l'anime. Elle retracera tous les grands moments de la franchise jusqu'à la fin de l'ère Shippuden. Le fan-service par excellence donc, comme un certain jeu vidéo nommé Naruto X Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections prévu en novembre prochain qui offrira un récit encore plus dense, puisqu'on retrouvera le scénario des jeux Ultimate Ninja Storm et un morceau d'histoire inédit centré sur Boruto.