Plus qu'une semaine avant la sortie de la série live-action One Piece sur Netflix. La communauté va pouvoir retrouver Luffy, les Mugiwaras et les nombreux personnages créés par Eiichiro Oda mais cette fois incarnés par de vrais acteurs. Avant le 31 août, une date cochée par des millions de fans de One Piece dans leur calendrier, Netflix fait monter la hype avec ses bandes-annonces et des visuels partagés régulièrement sur les réseaux sociaux. L'excitation devrait encore grimper de plusieurs crans, puisqu'un premier avis concret concernant le show vient de tomber.

La série One Piece devrait marquer le public

Le média Movieweb a eu la chance de découvrir six des huit épisodes de la série One Piece de Netflix en avant-première et livre son avis sans spoiler. Mettons les pieds dans le plat tout de suite, le site décrit le show comme « la meilleure adaptation live-action d'un anime de tous les temps ». Bon, il faut aussi noter que la barre n'était pas très haute vu la piètre qualité des live-action Full Metal Alchemist, Dragon Ball Evolution ou Death Note. Selon eux, Netflix aurait néanmoins appris de ses erreurs avec Cowboy Bebop.

Movieweb met en avant l'excellente performance du casting principal, notamment celle d'Iñaki Godoy dans le rôle de Luffy. « Il saisit la curiosité illimitée, la joie contagieuse et l'optimisme implacable du personnage, mais lui confère également un côté compétitif et naïf tout à fait approprié », peut-on lire. L'acteur a donc conservé les traits de personnalité forts du Chapeau de Paille sans se contenter d'en être un simple copié-collé sans inspiration. Zoro et Nami brilleraient tout autant que lui par leur justesse et leurs interactions avec Luffy seraient un plaisir à suivre.

Comme les synopsis dévoilés il y a quelques semaines le laissaient penser, chaque épisode tourne autour d'un ou deux héros et méchants emblématiques « avec une narration globale satisfaisante ». Baggy le Clown, incarné par Jeff Ward, livrerait aussi une prestation de haute volée. Sans en dire trop, le média nous fait bien comprendre donc que cette adaptation serait une bonne surprise, surtout qu'il n'émet pas la moindre critique.

One Piece Netflix

Une adaptation fidèle au manga et à l'anime

Et les combats ? Les effets spéciaux ? La trame principale ? Complètement éludés par ce premier avis qui se focalise principalement sur la performance des acteurs et la qualité globale de la série One Piece. En tout cas, la fidélité à l'œuvre originale d'Eiichiro Oda serait au rendez-vous, ce qui devrait rassurer certains fans dubitatifs. D'ailleurs, le point de vue du mangaka tout au long de la production de la série a été partiellement dévoilé par le compte japonais de Netflix et on apprend qu'Eiichiro Oda s'est rapidement rendu compte qu'Inaki Godoy était le Luffy parfait, comme l'avance Movieweb. Un site spécial qui retracera les sept ans d'échange pendant la production du live-action One Piece sortira prochainement. Maintenant que le premier avis est tombé, la communauté va attendre de pied ferme le 31 août prochain.