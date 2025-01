Cette nouvelle relative à Netflix nous provient de Deadline, qui disposait d'informations exclusives sur le sujet. La plateforme SVOD ne manque déjà pas d'adaptations sur le papier prometteur dans ses vastes cartons, la plupart issues de licences cultes. Cette fois, il serait question de remettre le couvert sur une franchise emblématique de toute une génération, avec en l'occurrence un nouveau film d'animation.

Netflix rappelle une licence légendaire au service avec un nouveau film

Alors que Netflix a déjà une série en production à son sujet, la plateforme rajoute à son escarcelle un nouveau projet de film en lien avec une certaine licence centrée sur les fantômes. Vous aurez sûrement saisi la référence : Ghostbusters va encore avoir droit, en tout cas d'après Deadline, à une nouvelle adaptation chez la marque au N rouge. Plus précisément, il s'agira cette fois d'un film d'animation, et non en live-action, comme la série susmentionnée.

Si Deadline n'avait pas de plus amples détails sur le synopsis de ce film, on sait au moins qui en sera le directeur : Kris Pearn. Celui-ci est principalement connu pour l'improbable mais très réussi Cloudy with a Chance of Meatballs 2, ou encore The Willoughbys. L'homme semble donc s'y connaître dans le domaine de l'étrange et du farfelu, et a déjà travaillé avec Netflix sur le second film mentionné juste avant. Cette nouvelle adaptation de Ghostbusters est par ailleurs produite en collaboration avec Ghost Corps et Sony Pictures.

Le géant japonais semble en effet vouloir remettre la licence sur le devant de la scène avec tout un univers étendu. Outre une série et donc un film d'animation du côté de Netflix, cela a également pris la forme de Frozen Empire, sorti en mars dernier. Sony Pictures semble clairement faire de Ghostbusters son nouveau « Spider-Verse sans Spider-Man », après le cuisant échec de ce dernier avec coup sur coup des bides absolus comme Madame Web, les films Venom, Morbius, ou le dernier clou dans le cercueil qu'est le récemment sorti Kraven Le Chasseur. Espérons, pour le bien de Ghostbusters, que ces différents projets à venir chez Netflix ou ailleurs ne connaîtront pas le même triste destin.

© Columbia Pictures et Ghost Corps

Source : Deadline