Who you gonna call ? Ghostbusters ! Une nouvelle bande-annonce de S.O.S Fantômes : La Menace de Glace est là et n'hésite pas à jouer la carte de la nostalgie pour convaincre.

Ghostbusters Frozen Empire est le nom du prochain film SOS Fantômes avec Paul Rudd, Finn Wolfhard et une partie des anciens dont Dan Aykroyd (Ray), Bill Murray (Venkman), Ernie Hudson (Winston) ou encore Annie Potts (Janine). Et pour ce quatrième long-métrage, la franchise culte d'Ivan Reitman a choisi le retour aux sources en ramenant l'action à New York et en faisant intervenir à nouveau quelques têtes bien connues.

Ghostbusters Frozen Empire bouffe tout dans son nouveau trailer

La licence ultra culte Ghostbusters n'est pas morte et reviendra cette année avec SOS Fantômes : La Menace de Glace. Un film qui veut être à la fois un hommage aux deux premiers épisodes absolument incontournables, et un prolongement avec l'arrivée de chasseurs en herbe comme Finn Wolfhard (Stranger Things). Retour à New York donc, là où est localisé le véritable QG des Ghostbusters, qui va sans surprise être envahi par des ectoplasmes et une force maléfique qui va jeter un froid glacial sur la Grosse Pomme.

Et pour cette nouvelle bande-annonce de Ghostbusters Frozen Empire, le réalisateur Gil Kenan (Monster House, Poltergeist de 2015...) ne lésine pas sur le fan service. Outre les acteurs des premiers films, on aperçoit des revenants à l'image du fantôme de la bibliothèque et du merveilleux Bouffe-tout. Rien n'a changé pour cette bestiole puisqu'elle s'empiffre autant que possible et passe à travers le corps de Trevor en lui laissant un peu de slime. Les références ne sont pas subtiles, mais peut-être que Gil Kenan arrivera à réconcilier les fans ? C'est en tout cas clairement son objectif à la vision de ce trailer tout frais, et certains devraient fondre.

« La famille Spengler retourne là où tout a commencé – la caserne de pompiers emblématique de New York – pour faire équipe avec les Ghostbusters originaux, qui ont développé un laboratoire de recherche top secret pour faire passer les fantômes au niveau supérieur. Mais lorsque la découverte d’un ancien artefact libère une force maléfique, les Ghostbusters, nouveaux et anciens, doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d’une seconde ère glaciaire ». Rendez-vous le 10 avril 2024 en salles pour Ghostbusters Frozen Empire.