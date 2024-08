La plateforme de SVOD Netflix donne des nouvelles d'une série attendue par les plus nostalgiques d'entre vous. Le projet peut enfin commencer, on vous donne tous les détails.

Si Netflix a percé à l'époque avec des adaptations de romans peu connus du grand public à l'international, à l'instar de House of Cards et Orange is the New Black, sa croissance et la concurrence grimpante l'ont encouragé à piocher dans des licences de grande envergure. Dernièrement, Mercredi (inspirée de La Famille Addams) et la série live-action One Piece en sont de parfaits exemple. Mais, la plateforme de SVOD en a encore sous le coude ! Elle vient d'annoncer une bonne nouvelle pour une série tirée d'une franchise culte et désormais intergénérationnelle.

Peut-être le futur carton de Netflix ?

Décidément, plus rien n'arrête la machine Netflix. Du moins, en termes d'adaptations. Les sorties du genre se sont enchaînées ces dernières années, et de nouveaux projets vont arriver prochainement, à l'instar de la série animée Tomb Raider que les joueurs attendent avec impatience.

La plateforme de SVOD vient justement de lancer concrètement un nouveau dessin animé. Là encore, il s'agit d'une adaptation d'une franchise absolument culte, surtout pour les personnes qui ont grandi dans les années 1980. Vous l'aurez peut-être compris si vous avez eu vent de l'annonce du projet par Netflix en 2022, il est question de la série Ghostbusters.

La trame de l'histoire est encore confidentielle. Toutefois, une source aurait confié au média Variety qu'elle serait dans la même veine que les récents films. Notons en outre que c'est seulement la troisième série d'animation de la franchise, après SOS Fantômes en 1986 et Extrême Ghostbusters en 1997. Ce sera, de plus, la première qui délaisse la traditionnelle 2D pour la 3D. Cela dit, cela colle avec la dynamique de Netlix, qui avait déjà proposé Pokémon et Saint Seiya en 3D, par exemple.

SOS Fantômes : La Menace de glace (2024) © Columbia Pictures et Ghost Corps

Des gens de confiance pour porter la série Ghostbusters

La série Ghostbusters de Netflix profitera d'une belle équipe pour mener le projet à bien. D'abord, nous retrouvons Elliott Kalan portant les casquettes de showrunner et scénariste. D'abord acteur de comédie, cet enfant des années 1980 s'est aussi illustré en écrivant le scénario de plusieurs comics Spider-Man and the X-Men.

D'autre part, la série est une co-production entre Netflix et Ghost Corps. En ce sens, les deux réalisateurs respectifs des deux derniers films, Jason Reitman et Gil Kenan, interviennent comme producteurs exécutifs sur le projet. Encore un signe que cette nouvelle itération de la franchise Ghostbusters devrait particulièrement parlé à ses nouveaux fans !