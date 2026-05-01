Netflix vous sort le grand jeu en ce 1er mai avec une flopée de nouveaux films. Nous avons nos petits préférés, c'est le moment de découvrir les nouveautés.

Nous ne sommes pas mercredi et, pourtant, Netflix se met à l'heure du cinéma. Comme ses concurrents — Prime Video, Disney+, HBO Max et autres —, le service de streaming estampillé d'un N rouge tend à marquer l'entrée dans le mois de mai en beauté. Plusieurs films rejoignent le catalogue, dont deux qui sont vraiment des incontournables.

Deux films à voir et à revoir sur Netflix

Netflix sait généralement comment parler à toute une génération. Parmi les nouveaux films du jour, certains vont faire remonter bien des souvenirs aux abonnés. Et si vous ne le avez pas encore vu, c'est l'occasion idéale de découvrir des classiques. De notre côté, nous n'hésiterons pas à revoir Mean Girls, Lolita malgré moi, un teen movie iconique tant par son casting que certaines scènes. Suivant l'arrivée d'une nouvelle élève (Lindsay Lohan) dans un lycée, on découvre les règles de popularité qui font régner l'ordre dans cet établissement.

Autre incontournable du jour sur Netflix, Mr & Mrs Smith nous ramène à l'époque où Brad Pitt et Angelina Jolie formaient un des couples star de Hollywood. Les deux comédiens se donnaient la réplique dans la peau d'agents secrets qui ignoraient non seulement leur identité respective, mais aussi qu'ils finiraient par s'affronter. Un film d'action irrésistible à revoir sans modération.

Tous les nouveaux films du 1er mai 2026

Netflix a d'autres surprises en réserve pour vous en ce 1er mai 2026. En tout, ce sont 8 longs-métrages qui rejoignent le catalogue aujourd'hui. Pour le coup, il y en a vraiment pour tous les goûts puisqu'on passe d'un film d'animation familial à l'horreur, en passant par le drame et la comédie. Maintenant, à vous de faire votre choix :

Aventures croisées : un film d'animation familial.

: un film d'animation familial. Ben-Hur : la version 2016 du péplum mythique.

: la version 2016 du péplum mythique. Mr. & Mrs. Smith : Brad Pitt et Angelina Jolie jouent un couple d'espions ignorant l'identité de l'autre.

: Brad Pitt et Angelina Jolie jouent un couple d'espions ignorant l'identité de l'autre. Les Femmes de ses rêves : comédie romantique avec Ben Stiller.

: comédie romantique avec Ben Stiller. Mean Girls, Lolita malgré moi : comédie adolescente sur la vie au lycée.

: comédie adolescente sur la vie au lycée. Les Seigneurs de Dogtown : biopic sur les skateurs de Z-Boys.

: biopic sur les skateurs de Z-Boys. My Dearest Señorita : drame espagnol à la fin des années 1990.

: drame espagnol à la fin des années 1990. Spell : film d'horreur sur un avocat séquestré.