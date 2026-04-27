HBO Max ajoute quelques films à son catalogue et signe le retour d'une série très appréciée cette semaine, voici le programme de ce qui vous attend.

HBO Max changera très certainement une fois le rachat de Warner définitivement acté, mais en attendant, la plateforme continue à garnir son catalogue. Pour ce mois d'avril 2026, le géant du streaming a déjà fait le plein, notamment avec le retour d'Euphoria, l'une de ses meilleures séries. Il va désormais se terminer en douceur avant d'entamer mai. Voici ce qui vous attend cette semaine.

Notez que le programme ne sera peut-être pas complet, HBO Max n'ayant toujours pas partagé son programme de mai à l'heure où ces lignes sont écrites.

Tous les films HBO Max de la semaine du 27 avril 2026 au 3 mai 2026

Quelques films seront présents sur HBO Max pour clôturer le mois d'avril avec Decision to Leave et Mademoiselle deux excellent film coréen. Decision to Leave est un film dramatique signé Park Chan-Wook et qui a fait un tour du côté du festival de Cannes en 2022 où il a d'ailleurs reçu le prix de la meilleure mise en scène. Le film nous fait suivre un détective qui enquête sur la mort suspecte d'un homme en montagne. Une enquête tendue qui le pousse à suspecter la veuve de la victime, une jeune femme d'une beauté fatale.

Autre film disponible cette semaine sur HBO Max, Mademoiselle, du même réalisateur. Cette fois, il est question de manipulation et de complot dans ce drame qui nous plonge dans la Corée des années 30 alors qu'une jeune femme se fait engager en tant que servante auprès d'une riche Japonaise, dans le but de l'escroquer, mais pas que…

30 avril Decision to Leave Mademoiselle



Bande-annonce de Decision to Leave sur HBO Max le 30 avril 2026.

Toutes les séries de la semaine du 27 avril 2026 au 3 mai 2026

Côté série, HBO Max fait revenir Maxima, une série biopic dramatique sur la vie de la reine néerlandaise du même nom. Après une première saison réussie et appréciée, qui nous a permis de découvrir la jeunesse de la future reine, la saison 2 devrait nous raconter ce qu'il s'est passé suite à ses fiançailles, à commencer par son mariage et les premiers pas au sein de sa nouvelle famille, mais aussi la confrontation avec ses premières obligations.

29 avril Maxima - Saison 2

