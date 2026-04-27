Chaque semaine, les différentes plateformes de streaming gonflent leurs catalogues avec plus ou moins de panache. Et à ce petit jeu, Netflix en ressort souvent gagnant, lui qui joue la carte du volume. En face, la concurrence a tendance à miser sur des ajouts moins nombreux et sur la continuité de leurs séries, actuellement en cours de diffusion. C’est notamment le cas de Prime Video. Maintenant que la saison 4 d'Invincible s’est achevée, la plateforme peut s’appuyer sur The Boys, dont le cinquième épisode de la saison 5 est attendu cette semaine, ainsi que sur LOL Qui rit, sort ! saison 6, en tête des tendances en France pendant tout le weekend, avant l’arrivée des premières nouveautés Prime Video de mai 2026. Alors qu’est-ce qu’il vous attend sur la plateforme cette semaine ? Si ce n’était pas déjà assez clair : pas grand-chose.

Pas de nouveau film cette semaine

Côté film, ce sera le néant. Aucune nouveauté n’a été confirmée à ce jour, même si l’on s’attend à une vague conséquente le 1er mai, le service ayant pour habitude de déployer une première salve de films chaque premier jour du mois. Mais en attendant que le service annonce les nouveautés Prime Video de mai 2026, c’est l’occasion parfaite pour rattraper les ajouts récents, dont The Substance, curiosité qui a fait beaucoup parler d’elle, portée par le duo Demi Moore/Margaret Qualley. Sans oublier la collection complète des James Bond pour faire ses devoirs avant la sortie du jeu 007 First Light le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, ou encore des classiques comme Arrête-moi si tu peux, où Steven Spielberg dirige un Leonardo DiCaprio en imposteur de haut vol.

Les nouvelles séries Prime Video de la semaine du 27 avril au 3 mai 2026

Seule une nouveauté rejoindra le catalogue de Prime Video cette semaine : La Maison aux esprits. Ce drame chilien de huit épisodes suit le destin des femmes de la famille Trueba, de véritables révolutionnaires dans l’âme. De la grand-mère, à la fille, en passant par la petite-fille, la série Prime Video retrace leur parcours sur un demi-siècle dans une Amérique du Sud particulièrement conservatrice et secouée par la lutte des classes, des catastrophes en tout genre et un soupçon de magie. Elle sera à découvrir le 29 avril 2026. On rappelle également que le reste du planning de la semaine se résume à la suite des diffusions en cours. A commencer par le cinquième épisode de la saison 5 de The Boys à partir du 29 avril. S’ensuivra le déploiement des trois derniers épisodes de la saison 6 de LOL Qui Rit Sort le 1er mai 2026. Voici le programme des séries sur Prime Video cette semaine :

29 AVRIL :