HBO Max mise à la fois sur un film très apprécié et sur une toute nouvelle série particulièrement attendue, notamment par les Français, adaptée d’une vieille production des années 60.

La plateforme HBO Max ne ralentit pas en cette fin d’année. Au contraire, elle enchaîne deux lancements coup sur coup, avec l’arrivée. Deux propositions très différentes, mais parfaitement complémentaires pour attirer un public large à l’approche des fêtes.

Un film culte sur HBO Max

Impossible de passer à côté de cette sortie. Mr & Mrs Smith, le film culte des années 2000, fait son retour sur HBO Max. Le long-métrage reste un incontournable du cinéma d’action, porté par un duo devenu mythique (Pitt/Jolie). On y suit un couple en apparence ordinaire, pris dans une routine bien huilée… jusqu’au jour où chacun découvre que l’autre est en réalité un agent secret avec sa propre mission.

Le film mélange action, humour et tension romantique avec une efficacité redoutable. HBO Max mise sur ce classique ultra-populaire pour séduire à nouveau le public, offrir une dose d’adrénaline et rappeler pourquoi ce titre est devenu une référence du genre. Et puis, quel duo... C'est clairement archi culte.

Une nouvelle série

Côté série, la nouvelle version de Belphégor arrive sur HBO Max. Cette mini-série en quatre épisodes de 52 minutes renouvelle le mythe culte, centré sur un fantôme légendaire du Louvre, avec une approche contemporaine et ambitieuse.

On y suit Hafsa Moreau (Shirine Boutella), restauratrice d’art récemment recrutée au Louvre. Lorsque le masque ancien d’un dieu référencé comme « Belphégor » refait surface, une série de disparitions étranges s’enchaînent. Peu à peu, Hafsa se retrouve plongée dans une enquête qui mêle surnaturel, mystère, et course contre la montre.

Coproduite par Pathé, M6 et HBO Max, signée par une équipe de scénaristes et réalisée par Jérémy Mainguy, la série joue la carte du thriller psychologique sombre. Clairement. Elle se détache des incarnations passées pour offrir une atmosphère moderne. BO Max affirme sa volonté de proposer des contenus français de qualité, mêlant héritage culturel et touche de modernité.

