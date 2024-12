On vous avait promis un film monumental pour les sorties Netflix de la semaine du 16 au 22 décembre 2024 et il est désormais disponible. Un grand moment de cinéma attend les abonnés.

Quoi de neuf sur Netflix ces derniers jours ? La série Le Prince des Dragons s'est arrêtée avec la diffusion de l'ultime saison 7, tandis que la saison 6 de Virgin est entrée au catalogue. Dans les films, il y a déjà eu Messagères de guerre. Un drame historique avec Kerry Washington (Scandal, Django Unchained...) qui raconte l'histoire du seul et unique bataillon composé d'Afro-Américaines, qui a été déployé à l'étranger durant la Seconde Guerre Mondiale. Avant la mise en ligne de Matrix Resurrections ce dimanche 22 décembre 2024, un film absolument magistral est enfin disponible, à ne pas manquer.

L'un des meilleurs films de 2023 disponible sur Netflix

Netflix est quasiment dans la dernière ligne droite des nouveautés de décembre 2024. Mais contrairement à certaines plateformes concurrentes, la firme au N rouge va jouer le jeu jusqu'au dernier jour. À la fois pour les films et les séries. Les fans de football américain auront l'occasion de voir des matchs de NFL en direct, alors que les amateurs de musique électro pourront visionner un documentaire et un concert sur Avicii. Si vous cherchez une série, Squid Game Saison 2 débarque le 26 décembre 2024.

En amont de ce lancement ultra attendu, Netflix régale avec un film absolument monumental : Oppenheimer. Le dernier long-métrage de Christopher Nolan (Memento, Le Prestige, Batman The Dark Knight...) sur le créateur de la première bombe atomique, le physicien Julius Robert Oppenheimer. Un nouveau tour de force du réalisateur qui a encore réussi à captiver. La musique omniprésente, et pourtant constamment pertinente, le casting, la narration et tant d'autres aspects ont fait d'Oppenheimer un carton. C'est l'un des meilleurs films de 2023 qui a été récompensé par 7 Oscars, 7 BAFTA et 5 Golden Globes. Avec plus de 975 millions de dollars au box-office mondial, il est devenu le troisième succès de Nolan. Juste derrière The Dark Knight et The Dark Knight Rises.

Si vous n'avez jamais vu Oppenheimer, et que vous êtes abonnés à Netflix, il n'y a même pas de question à se poser sur la nécessité de regarder ou non le film. C'est clairement un indispensable de la filmographie de Christopher Nolan, et LE programme à ne pas louper dans les sorties de la semaine. Il a même réussi l'exploit d'aligner les retours de la presse et des spectateurs sur Rotten Tomatoes. Ce qui n'est pas tout le temps le cas (loin de là même).

