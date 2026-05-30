Jusqu'alors mystérieux, le nouveau gros film de Netflix se dévoile enfin avec un premier trailer à quelques semaines de sa sortie. C'est un projet pas comme les autres.

Préparez-vous à rentabiliser votre abonnement Netflix avec ses nouveautés de juin. Face à Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max, la plateforme de SVOD s'apprête à sortir un nouveau film événement. Non seulement il rassemble un casting 5 étoiles, mais il adopte également une tournure peu commune. Ce sera assurément l'une des curiosités à ne pas louper le mois prochain.

Le nouveau film Netflix a un casting d'enfer

Cela fait déjà quelques années que Netflix mise sur des réalisateurs reconnus pour apporter plus de prestige à son catalogue. Tim Burton pour Mercredi, Guillermo del Toro avec Frankenstein ou encore Martin Scorsese pour The Irishman... La liste des noms s'allongent. Et justement, ce dernier renouera avec l'acteur phare de sa mini-série pour le nouveau film du peintre et cinéaste Julian Schnabel (Basquiat).

Scorsese passe devant la caméra aux côtés d'Oscar Isaac (Dune, Frankenstein) pour le film Netflix In the Hand of Dante. Cette nouvelle production conceptuelle signée Julian Schnabel va d'ailleurs rassembler un casting de rêve. Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Al Pacino, Jason Momoa, Benjamin Clementine... Les stars hollywoodiennes s'alignent pour une histoire entre le drame et le thriller à la croisée des époques.

In the Hand of Dante va nous faire entraîner dans le New York actuel, aux côtés d'un certain Nick Tosches, embrigadé par la mafia pour voler l'original de La Divine Comédie de Dante. Une histoire en noir et blanc qui va contraster avec la version colorée de l'Italie du XIVe siècle. Ici, c'est le parcours du célèbre poète qui se révélera dans un parallèle existentiel entre les deux protagonistes vivant à 700 ans d'intervalle. Entre expérience artistique, obsessions et recherche du divin, ce nouveau film Netflix promet d'être une découverte à part entière. Rendez-vous le 24 juin 2026, en exclusivité sur la plateforme de SVOD.