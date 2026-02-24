La série Mercredi dévoile officiellement sa prochaine saison en vidéo, quelques mois à peine après le carton de la saison 2. Et une grande actrice rejoint les festivités.

Véritable carton depuis sa première saison à la fin de l'année 2022, la série Mercredi a rallié des millions de fans à travers le monde. D'ailleurs, sa saison 2 sortie à la rentrée 2025 n'a fait que confirmer l'engouement des spectateurs pour les aventures de l'héroïne, jouée par Jenna Ortega. Au point que Netflix ne confirme le renouvellement pour une saison 3 quelques semaine après la sortie de cette dernière saison. Les informations au sujet de Mercredi saison 3 se faisaient rares mais aujourd'hui, l'attente prend fin. Un premier teaser vidéo a été mis en ligne par Netflix.

La saison 3 de Mercredi est officiellement en production

La dernière fois qu'on vous parlait de la saison 3 de Mercredi, c'était notamment pour officialiser l'arrivée d'Eva Green dans le casting de la série. Tout ce qu'on savait, c'est qu'elle incarnera dans la saison 3 la fameuse Tante Ophélia qui faisait beaucoup parler d'elle dans la saison 2. C'est désormais plus qu'officiel, depuis la sortie ce lundi 23 février d'une première vidéo à l'ambiance... particulière.

Le premier teaser vidéo de Mercredi saison 3, annonçant le casting des acteurs

Mise en ligne dans l'après-midi, cette vidéo reprend les codes et l'ambiance de la série pour présenter les acteurs et actrices sous la forme d'un dîner. Chaque personnage a sa propre petite étiquette, posée à table, sur une bouteille de champagne ou directement sur un gâteau comme pour présenter le personnage joué par Eva Green. En dehors de ça, Noah Taylor jouera Cyrus, Oscar Morgan incarnera Atticus et Kennedy Moyer endossera quant à elle le rôle de Daisy.

Mais la grosse nouvelle concerne l'arrivée de l'actrice Winona Ryder, connue pour ses rôles dans Stranger Things, Edouard aux Mains d'Argent ou encore Beetlejuice. On peut donc dire qu'elle a l'habitude de cotoyer Tim Burton, et elle incarnera ici un nouveau personnage nommé Tabitha. Personne ne connaît l'identité ou le rôle de ce personnage, alors les suppositions vont pour l'instant bon train.

Il faudra malheureusement encore attendre un petit moment avant de voir poindre la saison 3 de Mercredi, puisque sa diffusion est prévue pour 2027 sur Netflix.

Source : DiscussingFilm