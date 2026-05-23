À quelques jours de la fin du mois de mai, l’heure est venue de faire le point sur les prochaines arrivées confirmées sur Prime Video pour le mois de juin 2026.

Pour Prime Video, le mois de mai aura assurément été bien rempli. En effet, entre la conclusion de The Boys, arrivée à son terme avec la saison 5 ; le retour de Good Omens, elle aussi sur le point de se conclure avec sa saison 3 ; ou encore l’arrivée en force de programmes emblématiques comme Men in Black, Twilight ou encore The Walking Dead, les abonnés n’auront pas eu le temps de s’ennuyer. Mais tandis que le mois de juin s’apprête à pointer le bout de son nez, l’heure est déjà venue pour Prime Video de dévoiler un premier aperçu de ce qui se prépare.

Les films confirmés sur Prime Video pour juin 2026

Bien sûr, vous commencez à connaître la chanson : cela ne représente pour l’heure qu’une petite mise en bouche, le temps que la plateforme de SVOD ne lève officiellement le voile sur l’intégralité de son programme pour juin 2026. Ceci explique pourquoi à l’heure où sont écrites ces lignes, un seul film a été confirmé par Prime Video pour le moment, à savoir À contre-sens 2 : Londres. Un film qui, comme son nom l’indique, est la suite du drame romantique sorti en 2025 mettant en scène Asha Banks et Matthew Broom, et un remake du film espagnol du même nom.

17 juin À contre-sens 2 : Londres



Les séries confirmées pour juin 2026

Côté séries, le programme de Prime Video est déjà un peu plus rempli avec quatre shows d’annoncés pour le moment. Cela comprend la saison 4 de la série d’animation La Légende de Vox Machina, et la saison 3 de La Ferme de Clarkson, une télé-réalité britannique. Celles-ci s’accompagneront alors de l’arrivée de deux nouvelles séries, à savoir Every Year After, adaptée du roman canadien « Tous nos étés » ; puis See You at Work Tomorrow!, une nouvelle comédie romantique sud-coréenne dont Prime Video a obtenu les droits de diffusion.

3 juin La Légende de Vox Machina – Saison 4 La Ferme de Clarkson – Saison 3 (Télé-réalité)

10 juin Every Year After

22 juin See You at Work Tomorrow!



Source : Prime Video