Avec un peu d'avance, Netflix a dévoilé son programme films et séries pour juin 2026, avec un planning très riche en sorties et régulier sur les deux plans.

Dans la continuité du mois de mai 2026, Netflix va proposer en juin 2026 un programme qui devrait donner aux abonnés de quoi regarder tant côté films que séries, si d'aventure le thermomètre s'obstine à rester à de hautes températures rendant l'extérieur difficilement supportable. Voyons tout cela plus en détail.

Les sorties films Netflix de juin 2026

On commence traditionnellement par les nouvelles sorties films à venir sur Netflix en juin 2026, avec en l'occurrence un calendrier extrêmement chargé, et d'énormes classiques dans le lot. À commencer dès le premier jeu par l'intégrale des films Rocky et Creed, leur suite spirituelle. Le 5 juin arrive également le très apprécié Kick-Ass 2, puis Pacific Rim Uprsing le 7 juin. Rendez-vous ensuite le 16 juin pour le mythique Robin des Bois, prince des voleurs, ainsi que le 18 juin pour le très marquant Bac Nord. Le lendemain, les amateurs de sensations forte pourront regarder Jackass 3.5. Enfin, les 25 et 26 juin accueilleront respectivement Moulin Rouge et la série de films La Nuit au Musée.

Il ne s'agit toutefois que de la face visible de l'iceberg de films que propose Netflix en ce mois de juin 2026, comme vous pouvez le constater avec la liste détaillée ci-dessous :

1 er JUIN Creed 1 à 3 Rocky 1 à 5 Le Coeur en Braille

3 JUIN La Bonne Épouse

4 JUIN The Disaster Artist

5 JUIN Approaching the Unknown Area 51 Office Romance L'inconnue du port 40 ans toujours puceau Kick-Ass 2

6 JUIN Pattaya The Boss

7 JUIN Pacific Rim Uprising

8 JUIN Rachel se marie

9 JUIN Cuckoo

11 JUIN Green Lantern Pleasantville

12 JUIN Escroc malgré lui La dernière chanson Plus rien à foutre The Insider

13 JUIN Canailles

15 JUIN War Dogs

16 JUIN Robin des Bois, prince des voleurs No Sudden Move Skincare

18 JUIN Bac Nord Bébé mode d'emploi Pas si imple

19 JUIN Bad Grandpa Color Book Jackass 3.5 - Le film non censuré Si tu m'écoutes

20 JUIN Miami Vice - Deux Flics à Miami

21 JUIN Babe, le cochon devenu berger

24 JUIN In the Hand of Dante

25 JUIN Moulin Rouge !

26 JUIN Little Brother La Nuit au musée 1 à 3



Les sorties séries de juin 2026

Place ensuite aux sorties séries de juin 2026 sur Netflix. On constate sur ce plan un calendrier un peu plus digeste, mais avec plusieurs programmes à surveiller tout de même. À commencer par les 4 saisons d'Everwood à venir le 2 juin 2026. Le 11 juin 2026 marquera ensuite l'arrivée de la saison 5 de la série À l'ombre des magnolias. Le 18 juin, la seconde partie de la première saison de l'animé Baki-Doku fera également son entrée.

Enfin, Netflix met probablement le plus gros de ses billes sur le 25 juin 2026, avec la saison 2 d'Avatar Le Dernier Maître de l'Air, même si la première n'a pas eu le succès escompté et que l'acteur incarnant Aang a déjà bien grandi, ce qui pourrait davantage nuire à la crédibilité de l'adaptation live-action. Rendez-vous le 25 juin pour voir ce qu'il en est. En attendant, voici le reste du programme détaillé des sorties séries à venir sur Netflix courant juin 2026 :

1 er JUIN L'Été 36

02 JUIN Everwood : Saisons 1 à 4

03 JUIN Dans La Sauce (Humour)

04 JUIN Sous ses yeux

05 JUIN Que ça vous serve de leçon !

10 JUIN Outlast : La Jungle (TV réalité)

11 JUIN À l'ombre des magnolias : Saison 5

16 JUIN America's Sweethearts : Les cheerleaders des Dallas Cowboys : Saison 3 (documentaire)

18 JUIN BAKI-DOKU : Le Samouraï Invincible - Saison 1 Partie 2 Sur tes traces

19 JUIN Oasis

20 JUIN Várzea : Le berceau du football brésilien (sport)

24 JUIN Le Chemin de l'olivier : Saison 3

25 JUIN Avatar : Le dernier maître de l'air : Saison 2



Source : Netflix