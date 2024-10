Netflix va mettre fin à Stranger Things avec la saison 5 en 2025. Et visiblement, la conclusion risque de faire craquer plus d'un fan. Le casting, lui, n'a pas su se contenir.

La saison 5 de Stranger Things est encore très mystérieuse et il faut se contenter des easter eggs laissés par Netflix dans les vidéos promotionnelles. Des extraits qui se limitent à dévoiler les coulisses du tournage, et qui se gardent bien de montrer des séquences finalisées. Une communication maitrisée par la firme au N rouge, mais aussi logique lorsqu'on sait que les épisodes ne sont pas encore dans la boite. Les acteurs resteront sur les plateaux au minimum jusqu'à décembre. Mais de temps à autre, ces derniers se laissent aller à des confidences sur le retour de Stranger Things...

Des mouchoirs nécessaires pour la fin de Stranger Things 5

Les images de tournage de Stranger Things 5 sont les seules choses concrètes à se mettre sous la dent en attendant le premier trailer officiel. Une saison hautement attendue étant donné qu'elle signera la fin définitive de la série. Netflix a bien des spin-off dans les cartons, mais ce sera normalement sans les acteurs originaux. C'est donc la dernière fois que vous allez pouvoir chacun d'eux dans leur rôle respectif.

Si David Harbour s'est déjà confié sur le final de Stranger Things, il en a rajouté une couche dans le podcast Happy Sad Confused. La conclusion de la saison 5 va être épique et vous n'êtes clairement pas prêts, pas plus que les acteurs ne l'étaient d'ailleurs. « Je peux être très critique à l'égard de la série, mais c'est le meilleur épisode qu'ils aient jamais fait. Lorsque nous avons lu la fin de l'épisode, à peu près la moitié des gens se sont mis à pleurer. Puis, durant les vingt dernières minutes, les gens ne pouvaient plus s'arrêter de pleurer par vagues, notamment Noah Schnapp qui était mon préféré » déclare t-il sur le final de la dernière saison de Stranger Things.

« Je pense que c'est dû au fait que ces enfants ont vécu leur enfance [...] C'est si bien fait et si beau. C'est un épisode et une saison formidables. Vous allez l'adorer » ajoute t-il. Avec de telles paroles, il faut croiser les doigts pour que Stranger Things se termine effectivement en beauté et non en pétard mouillé comme trop de séries.

Source : Happy Sad Confused via People.