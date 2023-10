Pendant que les nouveautés Netflix d'octobre 2023 arrivent à un rythme soutenu, on apprend que la firme au N rouge veut étendre son empire et aller concurrencer d'autres géants. Et pour percer, la plateforme de SVOD va se servir d'une de ses séries complètement cultes, mais également d'autres programmes qui ont rencontré un important succès.

Un projet inédit pour cette série culte Netflix

Netflix a conscience du poids de l'industrie du jeu vidéo et de la manne financière qu'elle représente. Dès lors, la société a très rapidement su qu'il fallait investir dans ce domaine et a créé sa propre division « Games ». Malheureusement, pour le moment, ça a été un sacré flop avec des abonnés qui ne se sont pas intéressés aux jeux offerts. Un bide qui n'arrête pas le service qui a sorti les moyens pour recruter des développeurs de talent afin de concurrencer les plus grands du monde vidéoludique. Selon The Wall Street Journal, ce n'est que le début.

Pour tenter d'attirer l'attention de ses téléspectateurs, Netflix a validé l'adaptation d'un programme culte en jeu vidéo : Black Mirror. Une série dystopique aux épisodes parfois bien barrés qui, même si elle est inégale, cartonne depuis plusieurs années. Un grand saut dans l'inconnu pour le show TV ? Eh bien, pas totalement à vrai dire. Le temps d'un film, Black Mirror: Bandersnatch, Netflix a proposé un long-métrage où les abonnés pouvaient influer sur le cours de l'histoire en réalisant des choix. Comme dans certains jeux à succès tels que les productions Quantic Dream (Detroit Become Human), The Walking Dead etc. Le résultat pourrait en tout cas être détonnant avec les bonnes personnes aux commandes.

En revanche, The Wall Street Journal n'indique pas si ce sera un jeu indé, un AAA à gros budget, ni même le studio en charge de faire revenir Black Mirror sous une toute autre forme. Mais ça arrive, et d'ailleurs, ce n'est pas la seule franchise qui va avoir le droit au même traitement.

Crédits : Netflix.

Des jeux Black Mirror, Tyler Rake, Squid Game arrivent

Dans sa quête d'aller concurrencer les grosses boîtes du secteur, Netflix prévoit d'autres jeux basés sur des très grosses séries ou même un film qui a brisé des records sur la plateforme. En effet, toujours selon The Wall Street Journal, des titres Mercredi, Tyler Rake et Squid Game sont aussi dans les cartons. Des noms qui parlent beaucoup aux abonnés et qui pourraient potentiellement les inciter à les découvrir. D'autant que ce sera normalement disponible partout.

Après un lancement au Canada et au Royaume-Uni, Netflix a annoncé étendre son service de streaming de jeux aux États-Unis. Il s'agit encore d'une version bêta, mais désormais, tous les abonnés peuvent lancer un soft sur leur TV connectée et des boitiers spéciaux comme Fire TV, Chromecast, Roku etc. Seul bémol pour les joueurs invétérés, il faudra utiliser son smartphone (iOS, Android) pour jouer. À part si vous êtes sur PC, où là, la compatibilité avec le combo clavier / souris est possible. La sélection de jeux en test est limité à deux : Oxenfree et Molehew's Mining Adventure.