On se rapproche doucement mais sûrement de la fin des nouveautés Netflix de novembre 2023, mais la firme au N rouge a encore quelques sorties pour finir le mois. Cependant, rien ne pourra rivaliser avec le programme qui a été ajouté sur la plateforme il y a quelques heures. Il s'agit d'un joyau de la télévision qui a marqué toute une génération et reste toujours aussi cultissime après plus de 30 ans.

Une série complètement culte sur Netflix en novembre 2023

Les nouvelles sorties Netflix de la semaine commencent véritablement aujourd'hui avec l'arrivée de Leo. Un film d'animation co-écrit par le comédien Adam Sandler et dans lequel l'acteur joue le rôle principal d'un vieux lézard de 74 ans. « Dans cette comédie musicale initiatique, Adam Sandler prête sa voix à Leo, un lézard qui vit sa dernière année en tant qu'animal domestique d'une classe élémentaire ». Une exclusivité qui sera disponible ce mardi 21 novembre 2023.

L'émission de télévision Squid Game : Le Défi, qui reprend le concept des jeux mais avec des participants réels, est également prévu pour cette semaine. « Un seul gagnant sur 456 joueurs. Un seul prix de 4,56 millions de dollars. Le phénomène mondial devient réalité avec des jeux inspirés de la série originale et des défis inédits ». Ca débarquera dès demain, mercredi 22 novembre 2023 sur Netflix.

Des nouveautés très certainement sympathiques, mais qui ne sont rien en comparaison de l'ajout du jour. L'un des meilleurs shows TV de tous les temps est enfin sur la plateforme. Si on vous dit « animation », « Gotham » et « Chevalier Noir » ? Batman, la série animée a fait son entrée fracassante sur Netflix ! « Il est la vengeance. Il est la nuit. Batman : The Animated Series, ce soir minuit » a annoncé fièrement le service de SVOD hier soir. Une sortie nocturne pour un justicier de la nuit, c'était écrit d'avance.

Crédits : Screenrant.

Batman la série animée disponible en SVOD

Batman TAS est donc enfin disponible sur Netflix... mais pas dans sa totalité. 65 épisodes ont été mis en ligne sur les 109 proposés par la série. La firme au N rouge ne s'est toujours pas exprimée sur cela, mais ça ne semble pas gâcher l'enthousiasme des abonnés. « Alors là, mais alors là, vous envoyez du rêve »; « Ca va tellement débloquer de souvenirs ça »; « Enfin !!! »; « Les souvenirs, ça va se mettre bien devant Netflix » peut-on lire sur X.

Si des millions des abonnés seront heureux de retrouver Batman sur le petit écran, c'est parce qu'il s'agit de l'une des meilleures adaptations. Un monument des années 90 qui restera à jamais gravé dans les mémoires pour le développement de méchants iconiques, sa noirceur malgré son accessibilité pour les enfants, ses interprètes emblématiques à l'instar de Mark Hamill en Joker ou de Kevin Conroy en Batou, son générique fabuleux et tout simplement son influence dans la pop culture et la culture tout court d'ailleurs. Bref, si vous ne l'avez jamais vue à l'époque, aucune raison de ne pas foncer !

Le 8 décembre, le Chevalier Noir reviendra également dans un nouvel anime surprenant et déjanté sur Prime Video. Ca parle de quoi ? « Une relation père-fils basée sur la confiance et sur l'arrestation du Joker ». Merry Little Batman se concentrera en effet sur le justicier de Gotham, mais aussi sur son fils, Damian Wayne. La DA est pour le moins particulière et devrait plus diviser que celle de la série de 1992. Plus tard, toujours sur Amazon Prime Video, Bruce Timm reviendra avec un show encore plus violent que Batman TAS : Batman Caped Crusader. « C'est tout ce que Bruce Timm voulait faire dans la série originale, mais à l'époque il n'a pas pu le faire parce qu'elle était diffusée sur une chaîne pour enfants. Cette série est donc nettement plus ancienne. C'est plus sa vision complète » avait expliqué un ponte de la Warner.