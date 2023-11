Si Mercredi a pu diviser parmi les critiques, son succès est indiscutable. La série Netflix a caracolé très rapidement en tête du top 10 des shows les plus regardés de la plateforme. Un carton qui a pesé dans la balance lors du renouvellement. La fille aînée de la Famille Addams revient et il y a du changement !

Mercredi Saison 2 « bientôt » disponible sur Netflix ?

La saison 2 de Mercredi a été validée un peu plus tôt cette année. Une nouvelle qui a mis en joie les showrunneurs Alfred Gough et Miles Millar. « Ce fut incroyable de créer une série qui a été partagée avec des gens partout dans le monde. Nous sommes ravis de poursuivre le voyage tortueux de Mercredi dans la deuxième saison. Nous sommes impatients de nous lancer tête baissée dans une autre saison, et d'explorer le monde excentrique et effrayant de Nevermore. Il faut juste qu'on s'assure que Wednesday n'a pas vidé la piscine avant ».

Mais entre temps, la grève des scénaristes et des acteurs est passée par là, ce qui a gelé tous les projets du grand et du petit écran, y compris Mercredi saison 2. Tout est désormais terminé et le tournage va pouvoir commencer... mais pas avant l'année prochaine. Selon les informations de Deadline, les prises de vues débuteront fin avril 2024 et le décor ne sera pas le même. Le site révèle en effet que les créateurs et tout le casting se rendront en Irlande et non en Roumanie, lieu où a été mis en boite la première saison. Un choix qui s'explique par la guerre en Ukraine qui perdure malheureusement.

Un bouleversement synonyme de nouveau départ ? Du changement, il y en aura, c'est certain. En juin dernier, Jenna Ortega, qui campe Mercredi Addams, déclarait ceci : « Le scénario est en cours d'écriture, mais nous avons décidé d'aller davantage vers l'horreur. On se débarrasse de toute intrigue romantique, ce qui est vraiment génial. Ce sera plus audacieux, plus sombre. Je n'avais jamais eu à tourner quelque chose d'aussi sérieux auparavant ».

Crédits : Netflix.

Une suite plus horrifique et sans histoire d'amour

Jenna Ortega ne s'est pas retenue de critiquer la saison 1 de Mercredi lors d'interviews, mais également durant le tournage. La jeune actrice a même confessé avoir franchi une limite. « Il y a des moments où j'ai même manqué de professionnalisme en changeant des lignes de dialogues. Le superviseur du scénario pensait que j'allais faire quelque chose, puis je m'asseyais avec les scénaristes qui me disaient « Attend, qu'est-ce qui s'est passé avec cette scène ? ». Je devais alors expliquer pourquoi je ne pouvais pas faire certaines choses. J'ai commencé à être très, très protectrice à son égard ».

Une prise d'initiatives appréciée ? C'est tout le contraire. La star de Mercredi s'est attirée les foudres de professionnels du milieu. « Elle est jeune, donc peut-être qu'elle ne connaît pas grand-chose (mais elle devrait). Elle devrait se demander se demander ce qu'elle éprouverait si les responsables de la série accordaient une interview et disaient à quel point elle était difficile et qu'elle refusait d'interpréter le texte. Ce genre de commentaire est illégitime et toxique. J'adore son travail. Mais la vie est trop courte pour avoir affaire à des gens comme ça dans le métier » a fait savoir Steven S. DeKnight.

De nouvelles turbulences sont peut-être à prévoir puisque Jenna Ortega est montée en grade. Elle est maintenant productrice exécutive de Mercredi saison 2, ce qui lui confère un droit de regard et des pouvoirs de décision plus importants. Les fans n'ont plus qu'à croiser les doigts que cela n'engendra pas de retards supplémentaires, surtout après avoir été chauffé à blanc avec l'arrivée de surprises.