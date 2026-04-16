Après le succès de la saison 1 en 2023, une série plusieurs fois récompensées fait enfin son retour sur la plateforme de SVOD Netflix. La saison 2 est dispo.

Les exclusivités sont une valeur sûre pour les plateformes de SVOD. Netflix, de même que ses concurrents comme Disney+ et Prime Video, le prouve assez souvent. À ce titre, les abonnés vont se régaler aujourd'hui avec l'arrivée d'une suite hyper attendue. Une série qui avait tout raflé aux plus grandes cérémonies avec sa première saison fait son retour. La saison 2 vous attend dès maintenant dans le catalogue.

Le retour d'une série à succès sur Netflix

En 2023, Netflix créait la surprise avec une toute nouvelle série originale : Acharnés (Beef). Avec un casting bien choisi, porté par Steven Yeun et Ali Wong, la formule avait tout de suite accroché l'audience. Le pari a même été plus que gagnant, puisque la saison 1 est devenue lauréates de 8 Emmy Awards et 3 Golden Globges, y compris du prix de la « Meilleure mini-série ». Dès lors, la suite promet d'être un événement pour la plateforme de SVOD.

Justement, la saison 2 d'Acharnés débarque enfin sur Netflix après trois ans d'attente. Pour l'occasion, la série fait table rase de la première saison pour proposer une nouvelle histoire plus que conflictuelle. Et pour cause, on y suit deux couples qui risquent de se déchirer malgré eux. Les jeunes Ashley et Austin, deux employés d'un country club, sont en effet témoins d'une dispute de leur patron, Josh, avec son épouse, Lindsay. À ce moment-là, tout va dégénérer.

Pour porter ce scénario aussi prometteur que la première saison, Netflix accueille également un casting tout neuf. Ainsi, Oscar Isaac et Carey Mulligan se retrouvent après s'être déjà donnés la réplique dans Drive pour incarner le couple propriétaire du country club. Face à eux, nous retrouvons Charles Melton, déjà vu sur plateforme dans Riverdale et American Horror Stories, et Cailee Spaeny, actrice montante du grand écran depuis sa performance dans Alien Romulus. À leur côté, Acharnés saison 2 rassemble en plus Youn Yuh-jung dans le rôle de la présidente Park et Song Kang-ho, qui interprète un certain docteur Kim.

Les 8 épisodes de la saison 2 d'Acharnés sont maintenant disponibles sur Netflix.