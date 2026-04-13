Prime Video en a encore sous le pied pour le mois d'avril 2026. Découvrez avec nous les nouveautés de la semaine, avec un nouveau film original et un classique, ainsi qu'une série récente.

« En avril, ne te découvre pas d'un fil », dit l'adage. Cette semaine en témoigne bien, laissant les beaux jours de côtés pour laisser place aux nuages et à la pluie. Qu'à cela ne tienne, Prime Video aura ce qu'il faut pour vous occuper pendant ce temps-là. Face à Netflix, Disney+ et ses autres concurrents, le service d'Amazon mise cette fois sur une création maison, un film iconique et même une nouvelle série avec une figure bien connue du public français.

Les nouveaux films entre le 13 et le 19 avril 2026

Le mercredi est synonyme de sorties en salles en France. Cela dit, si rien ne vous tente pour cette semaine, Prime Video vous réserve de nouveaux films à ne pas louper. La plateforme d'Amazon a préparé un film exclusif produit par Sydance et Reese/Wernick Productions. Il s'agit de Balls Up, une comédie avec Mark Wahlberg et Paul Walter Hauser qui incarnent un duo de commerciaux devant échapper à des supporters de foot brésiliens après une soirée trop arrosée. Si vous cherchez plutôt un classique, tournez-vous vers World War Z, le film de zombie iconique avec Brad Pitt. Récompensé du prix du meilleur thriller aux Saturn Awards de 2014, il a le mérite de proposer des scènes de hordes restées cultes dans le genre. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés qui vous attendent, voici le programme :

15 AVRIL : Balls Up : Mettez le paquet – deux sponsors d'une marque de préservatif en fuite dans cette comédie américaine en exclusivité sur Prime Video. Escobar – film tiré d'une autobiographie sur le célèbre narcotrafiquant. World War Z – Brad Pitt face à une invasion massive de zombies.



Une nouvelle série à découvrir cette semaine sur Prime Video

Les amateurs de séries vont aussi avoir du neuf à se mettre sous la dent avec Prime Video. En effet, la plateforme de SVOD vous a réservé une co-création signée Ami Cohen et Raphaël Meyer, un binôme à qui on devait déjà Hors Saisons. Ils reviennent cette fois avec Intraçables, un thriller franco-suisse dans lequel l'actrice Sofia Essaïdi enquête sur la disparition de son mari survenu 5 ans plus tôt après s'être rappelée un accident dont elle avait presque tout oublié. Ne manquez pas la date de sorties pour suivre les 6 épisodes haletants :

17 AVRIL : Intraçables – thriller franco-suisse avec Sofia Essaïdi.

