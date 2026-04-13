La semaine dernière, Disney+ frappait fort pour son programme de sorties films et séries d'avril 2026 avec deux séries majeures. D'une part, on avait en effet Maul - Seigneur de l'Ombre, une nouvelle série d'animation dans l'univers de Star Wars, centré autour d'un personnage culte de la prélogie. De l'autre, nous avions rien de moins que Malcolm : Rien n'a Changé, qui marquait donc le grand retour d'une série mythique des années 2 000, alors que tout le casting rempilait 20 ans après pour des retrouvailles fortes en émotion. Cette semaine, la plateforme aux grandes oreilles nous réserve une nouvelle dose de nostalgie niveau séries, entre autres sorties notables.

La seule sortie film de la semaine 13 au 19 avril 2026 sur Disney+

Commençons d'abord par la seule sortie film de cette semaine sur Disney+ avec un long-métrage franco-belge, intitulé Une Part Manquante, réalisé par Guillaume Senez, sorti en 2024 et disponible dès ce 13 avril 2026 sur la plateforme SVOD aux grandes oreilles. On y suit la vie de Jérôme (Romain Duris), dit « Jay », un ancien cuisinier devenu chauffeur de taxi à Tokyo afin de retrouver sa fille, Lily (Mei Cirne-Masuki), qu'il n'a plus vue depuis neuf ans. La raison de cette longue séparation : celle qu'il a vécu avec sa compagne de l'époque, mais refusant de divorcer. Cette dernière et sa famille lui ont depuis interdit de l'approcher et dit à Lily que son père est parti. C'est en prenant une course qu'il tombe sur ce qu'il croit être sa fille, et s'engage alors une série d'événements rocambolesques et dramatiques entre père et fille à découvrir dès aujourd'hui sur Disney+.

13/04 Une Part Manquante



Les sorties séries de la semaine du 13 au 19 avril 2026

Place ensuite aux nouvelles séries à venir cette semaine sur Disney+, plus précisément au nombre de deux, qui arrivent le même jour, le 15 avril 2026. La plus notable des deux est sans conteste l'édition 2026 d'une certaine comédie médicale du nom de Scrubs, qui fait donc son grand retour après neuf saisons sorties entre 2001 et 2010. À l'instar de Malcolm, on va donc retrouver une bonne partie du personnel, plus de 15 ans après, dans neuf nouveaux épisodes.

L'autre nouvelle série de la semaine disponible sur Disney+ le 15 avril 2026 est Les Sisters, une série d'animation franco-vénézuelienne adaptant la bande dessinnée éponyme de Christophe Cazenove et William Maury, qui sont également à la réalisation de son adaptation télévisée, qui débarque sur la plateforme SVOD aux grandes oreilles avec deux saisons pour le prix d'une.

15/04 Scrubs 2026 - Saison 1 Les Sisters - Saisons 1 à 2



Source : Disney+