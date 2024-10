C'est en tout cas ce qu'avance l'influent journaliste de Bloomberg Jason Schreier, dans le cadre d'une session AMA sur Reddit s'agissant notamment de son prochain livre centré sur Blizzard Entertainment. Celui-ci indique en effet que Netflix était pendant un temps en discussion avec le géant américain pour adapter plusieurs de ses licences majeures en séries.

Un partenariat entre Blizzard et Netflix mis au frigo

Après d'excellentes adaptations comme Arcane ou Cyberpunk Edgerunners, en plus d'autres à venir comme Devil May Cry ou Tomb Raider, Netflix aurait pu ajouter à sa liste de partenaires un certain Blizzard Entertainment. Dans son prochain livre baptisé Play Nice : The Rise, Fall and Future of Blizzard, Jason Schreier rapporte en effet que les deux entités étaient par le passé en négociation pour porter sur le petit écran les licences Diablo, Overwatch et StarCraft.

Une perspective plutôt prometteuse, qui aurait pu augurer de belles choses bénéfiques, tant pour Blizzard que pour Netflix. L'un aurait pu capter l'attention d'un nouveau public sur ses franchises phares, et l'autre aurait disposé d'un important tremplin de potentiels premiers spectateurs. Mais ces négociations ont hélas coupé court il y a maintenant quelques années. Blizzard a en effet poursuivi Netflix en justice pour leur avoir piqué Spencer Neumann. En 2017, celui-ci avait signé avec le studio un contrat de trois ans pour en occuper le poste de directeur financier. La plateforme SVOD l'a cependant engagé en 2019 pour la même fonction, violant ainsi l'accord entre Blizzard et Neumann.

Une perspective définitivement enterrée dans la glace ?

Une telle manœuvre a donc, pardonnez-nous l'expression, jeté un certain froid entre les deux géants américains. Avec entre autres pour conséquence l'annulation des discussions pour adapter Diablo, Overwatch et StarCraft en séries. Une occasion tristement manquée, ces trois licences ayant pu grandement bénéficier d'une adaptation réussie. Gageons que tout espoir d'un retour de Netflix à la table des négociations semble désormais pratiquement impossible, compte tenu de l'important litige l'opposant à Blizzard. Aujourd'hui, le studio a hélas des préoccupations autrement plus graves, comme notamment d'importantes vagues de licenciements depuis son rachat par Microsoft.

Une manœuvre regrettable de la part de Netflix ? © Blizzard

Sources : Jason Schreier sur Reddit ; Variety